Brexit-Chaos, Feindbild Brüssel, Von Mäusen und Menschen: TV-Tipps am Montag

Themenmontag: Wandercheck, Hart, aber fair, Thema, Kulturmontag, Rabiat: Arsch hoch, Deutschland!

19.40 REPORTAGE

Re: Brexit-Chaos in der Karibik: Die Insel Anguilla steht Kopf Die Karibikinsel ist britisches Überseegebiet. Obwohl sie 6500 Kilometer Luftlinie von London entfernt leben, bangen die insgesamt 16.000 Anguillaner um ihre wirtschaftliche Existenz. Schuld ist der Brexit. Denn wenn das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt, wird auch Anguilla von den Segen der EU abgeschnitten. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Wandercheck Fünf Routen in fünf Bundesländern an einem Abend: Chris Patschok wandert durch die Bärenschützklamm in der Steiermark, zum Klomnock in Kärnten, Schuhflicker in Salzburg, Wilder Kaiser in Tirol und am Nussensee in Oberösterreich. Um 21.05 Uhr folgen Ausflüge zum Lechweg, Adlerweg und Gailtaler Höhenweg. Bis 23.20, ORF 3

20.15 WEITERKOMMEN

Von Mäusen und Menschen (Of Mice and Men, USA 1992, Gary Sinise) Lennie (John Malkovich) und George (Gary Sinise) ziehen durch Kalifornien, um Arbeit zu finden. Vor ihrem letzten Arbeitgeber mussten sie fliehen, weil dem zwangsgestörten Lennie eine Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Als Lennie die attraktive Frau von Curley (Sherilyn Fenn) kennenlernt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. John Steinbeck im Hollywood-Schick. Bis 22.00, Arte

foto: metro-goldwyn-mayer

20.15 REPORTAGE

Feindbild Brüssel: Was wollen Europas Rechtspopulisten? Wie sich Gesellschaft und Institutionen eines Staates verändern, wenn Rechtspopulisten an der Macht sind, zeigt sich in Ungarn, seit 2010 von Viktor Orbán regiert. Bis 21.00, ARD

21.00 TALK

Hart, aber fair: Wie viel Populismus verträgt die Politik Mit Kevin Kühnert (SPD), Guido Reil (AfD), Boris Palmer (Bündnis 90 / Grüne), Isabel Schayani (WDR), Ralf Schuler (Bild) und dem österreichischen Politologen Peter Filzmaier. Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Ausgehend von der Fridays-for-Future-Bewegung Österreich spannt Thema in einem Beitrag den Bogen zu jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: Zwischen Polis und Peripherie – Die 68. Wiener Festwochen. / Zwischen Lebenslust und Terrorangst – Der Song Contest in Tel Aviv. / Zwischen Arsenale und Giardini – Die Biennale in Venedig. / 23.25 Tel Aviv live: eine Liebeserklärung von Nellu Cohn an das hippe Tel Aviv, ergänzt durch historische Aufnahmen. Bis 0.00, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Rabiat: Arsch hoch, Deutschland! Sittengemälde der Abgehängten und Unzufriedenen in Zeiten der Vollbeschäftigung. Egal ob in Ost oder West sieht das Bild ähnlich aus: Die Armut nimmt zu, trotz sinkender Arbeitslosigkeit. Wer arm ist, ergibt sich in manchen Familien über Generationen hinweg. Bis 23.30, ARD