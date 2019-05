DER STANDARD ist nun auch auf Twitch – es gibt was zu gewinnen!

Unter allen Followern wird Sammleredition von "Day's Gone" verlost

DER STANDARD ist ab sofort auf der Streaming-Plattform Twitch vertreten. Dort soll in vorerst noch unregelmäßigen Abständen vor der Kamera gespielt und programmiert werden. Damit Sie dieses Spektakel nicht verpassen, können Sie uns ab sofort auf Twitch folgen, damit kein Stream verpasst wird.

foto: daniel koller/derstandard.at DER STANDARD verlost unter allen Twitch-Followern diese Werkzeugkiste. Dabei handelt es sich um eine Sammleredition von "Days Gone".

"Day's Gone" zu gewinnen

Unter allen Followern verlosen wir außerdem eine Sammleredition von Days Gone für die Playstation 4. Dabei sind das Spiel und eine Menge Goodies rund um das Zombie-Survival-Game. Dem STANDARD nun also auch Twitch zu folgen lohnt sich – die Verlosung findet am 20. Mai statt. (red, 12.5.2019)