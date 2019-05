Millionengrab LED-Lampen: In Detroit droht die große Dunkelheit

Stadtbeleuchtung soll massiv ausfallen – Hersteller auf Tauchstation gegangen

In Detroit könnte es bald ungemütlich dunkel werden. Die Straßenbeleuchtung soll vielerorts nämlich nur Jahre nach der Installation massenweise ausfallen. Konkret betroffen sind insgesamt 65.000 fehleranfällige LED-Lampen. Der Austausch dieser soll Millionen Dollar kosten. 20.000 Lampen sollen kurz vor dem Ausfall stehen beziehungsweise bereits ausgefallen sein. Bei dem Hersteller handelt es sich um Leotek Electronics, einem Unternehmen aus Kalifornien.

Firma auf Tauchstation

Bereits im Dezember musste die Firma eingestehen, dass es Probleme mit ihren LED-Lampen gibt. Die Linsen sollen aufgrund hoher Hitze kaputtgehen. "Wir entschuldigen uns und werden an der Problembeseitigung arbeiten", kündigte der Chef von Leotek Elektronics damals an. Allerdings soll das Unternehmen nun auf Tauchstation gegangen sein und keine Kommunikation mehr zwischen der Stadt und der Firma bestehen.

Millionen investiert

Die LED-Lampen wurden im Zuge eines großangelegten Projekts vor Jahren von Bürgermeister Mike Duggan angeschafft. Insgesamt 185 Millionen Dollar wurden investiert, da fast 88.000 Lampen in der Stadt nicht mehr funktionierten. Die Lösung von Leotek sollte mindestens ein Jahrzehnt durchstehen. Dies wurde von der Firma auch mittels Garantie zugesichert. Sollten die Lampen ausfallen, werde man diese austauschen – so das damalige Versprechen bei dem Millionenkauf der Stadtbeleuchtung.

LED-Lampen für Wien

Auch in Berkeley in Kalifornien bestehen die gleichen Probleme mit den LED-Lampen von Leotek. Dort sollen 7.000 Lampen kaum mehr strahlen. In Detroit sind besonders Wohnbezirke von den Ausfällen betroffen. Mittels Klage will sich die Stadt nun das Geld zurückholen. Detroit war die Metropole in den USA, die 100 Prozent auf LED-Beleuchtung setzt. Wien will bis 2020 ebenso komplett auf LED-Lampen setzen. (red, 12.5.2019)