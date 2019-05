Britische EU-Gegner gehen als große Favoriten in die Europawahl

Jeder dritte Befragte für Brexit Partei (BP) – Torys nur auf Platz vier – Wahl-Schlappe könnte Mays Rücktritt beschleunigen

London – Nach der kurzfristigen Verschiebung der Brexit-Deadline auf Oktober läuft ein plötzlich ein intensiver Europawahlkampf in Großbritannien. Bei der Wahl in Großbritannien kann die neue Brexit Partei (BP), die sich explizit für einen Austritt Großbritanniens aus der EU ausspricht, auf die meisten Stimmen hoffen. Die Partei um ihren Chef Nigel Farage kann einer am Samstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Opinium für die Zeitung "Observer" auf 34 Prozent der Stimmen hoffen.

Auf Platz zwei käme demnach bei dem Urnengang am 23. Mai die Labour-Partei mit 21 Prozent. Die Liberaldemokraten, die sich für ein zweites Brexit-Referendum in der Hoffnung auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU aussprechen, kommen auf zwölf Prozent. Die Konservativen um die amtierende Regierungschefin Theresa May liegen mit elf Prozent lediglich auf Platz vier.

Hastiger Wahlkampf

Ursprünglich war der EU-Austritt Großbritanniens für Ende März geplant. Nach einem gewährten Aufschub bleibt das Vereinigte Königreich nach derzeitigem Stand aber bis höchstens Ende Oktober in der EU und müsste dann an der Wahl des Europäischen Parlaments teilnehmen. Darauf waren viele Parteien nicht ausreichend vorbereitet.

foto: reuters / toby melville Die Labour-Party unter der Führung Jeremy Corbyns würde laut Umfragen den zweiten Platz bei der EU-Wahl erreichen. Der Trend bei der Wählergunst geht jedoch bergab.

Sowohl die Konservativen als Labour wurden bei Kommunalwahlen und in Umfragen für ihre Brexit-Politik abgestraft. Premierministerin May sah sich mangels einer Mehrheit im Unterhaus und Kontroversen in ihrer eigenen Partei gezwungen, in Sachen Brexit Verhandlungen mit Labour aufzunehmen. Diese haben bisher keine Früchte getragen.

May angezählt

Theresa May könnte bereits in der kommenden Woche einen Termin für ihren Rücktritt bekanntgeben. Das sagte der Vorsitzende des einflussreichen 1922-Komitees der Konservativen Partei, Graham Brady, der BBC am Samstag. Dieses Komitee der britischen Tories ist dafür zuständig, die Wahl des Parteichefs zu organisieren. Eine Schlappe bei der EU-Wahl könnte ihren Rückzug nach Ansicht von Beobachtern beschleunigen.

foto: reuters Theresa May droht in ihrer Führungsrolle von der politischen Bühne zu verschwinden. Der EU-Wahlkampf gibt enttäuschten Bürgern eine unerwartete Chance für einen Denkzettel.

May sei gebeten worden, am kommenden Mittwoch vor dem Gremium Klarheit über ihre Pläne für die Zukunft zu schaffen, sagte Brady. Die Regierungschefin gilt bereits seit der vergangenen Parlamentswahl im Sommer 2017 als angezählt. Mays Konservative verloren bei der kurzfristig anberaumten Wahl ihre Mehrheit im Unterhaus. Eiligst zimmerte die Regierungschefin damals eine Minderheitsregierung mithilfe der nordirisch-protestantischen DUP (Democratic Unionist Party) zusammen.

Doch das erwies sich als fatal für ihre Bemühungen, eine Mehrheit im Parlament für das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen über den geplanten EU-Austritt Großbritanniens zu bekommen. Drei Mal ist May damit bisher gescheitert. Die Frist für den Brexit wurde inzwischen bis 31. Oktober verlängert. May hat bereits angekündigt, abtreten zu wollen, wenn der Deal vom Parlament angenommen ist, ohne jedoch einen Zeitpunkt zu nennen.

Zum Gehen gezwungen werden kann die Regierungschefin kaum. Nach Tory-Parteiregeln kann nur einmal in zwölf Monaten ein Misstrauensvotum abgehalten werden. Ein entsprechender Versuch scheiterte im Dezember vergangenen Jahres. (APA, Reuters, red, 12.5.2019)