San Jose startete mit Sieg ins Conference-Finale

6:3-Erfolg über St. Louis

San Jose (Kalifornien) – Die San Jose Sharks haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das erste Western-Conference-Finalspiel der "best of seven"-Serie für sich entschieden. Die Gastgeber besiegten die St. Louis Blues am Samstag (Ortszeit) mit 6:3. San Jose gewann dank eines starken Mitteldrittels sowie je zwei Treffern von Logan Couture (4./58.) und Timo Meier (31./38.).

Im Finale der Eastern Conference führen die Boston Bruins gegen die Carolina Hurricanes mit 1:0.(APA, 12.5.2019)

NHL-Ergebnis vom Samstag:

Western Eastern Conference – Finale ("best of seven"):

San Jose Sharks – St. Louis Blues 6:3.

Stand 1:0.