Deutsche Regierung plant neues Cyber-Zentrum in Dresden

Bundesamt für Sicherheit soll sich mit Forschung und Industrie vernetzen

Die deutsche Bundesregierung plant zur Verbesserung der IT-Sicherheit einem Medienbericht zufolge den Aufbau eines neuen Cyber-Zentrums in Dresden. Bis 2020 sollen dort rund 200 Mitarbeiter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeiten, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine interne BSI-Mail.

Forschung und Industrie sollen vernetzt werden

Die Experten sollen sich demnach mit Forschungseinrichtungen und der Industrie vernetzen. Die Region Dresden, auch Silicon Saxony genannt, ist ein bedeutender Mikroelektronik-Standort. Dort haben sich neben zahlreichen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer Institut viele wichtige Industrieunternehmen angesiedelt. So produziert etwa der US-Chiphersteller AMD in Dresden seine gesamten Mikroprozessoren, die er weltweit verkauft. (APA, 12.5.2019)