Wer mehr C02 rausbläst, zahlt mehr: Autofahrerclub kritisiert Regierungsplan

Ab 2020 sollen Kraftfahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß teurer werden. Das bringe dem Millionen an Mehreinnahmen, obwohl anderes angekündigt war, kritisiert der ÖAMTC

Wien – Der Autofahrerclub ÖAMTC ist alarmiert. Die ÖVP-FPÖ-Regierung hätte angekündigt, dass die motorbezogene Versicherungssteuer und die Normverbrauchsabgabe (NoVa) im Zuge der Steuerreform ohne zusätzliche Einnahmen ökologisiert werden sollten. Jetzt zeige sich ein anderes Bild, so ÖAMTC-Experte Martin Grasslober in einer Aussendung. Durch das Vorhaben der Regierung, könne der Fiskus mit Mehreinnahmen von rund 180 Millionen Euro rechnen. Alleine aus der NoVA "aufgrund der vorgeschlagenen neuen Formel" mit 160 Millionen Euro.



Hintergrund ist, dass ab 2020 Kraftfahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß teurer werden sollen. Ziel sei, die Abgabenbelastung insgesamt nicht zu erhöhen, gleichzeitig aber eine ökologischere Treffsicherheit im Rahmen der NoVA zu erreichen, hieß es in den am Mittwoch veröffentlichten Erläuterungen zur Steuerreform.

Die neuen Messmethoden



Demnach soll in einem ersten Schritt die bestehende NoVA-Formel "annäherungsweise an die neuen bzw. künftigen CO2-Emissionswerte" angepasst sowie "der Malusbetrag für Fahrzeuge mit besonders hohen CO2-Emissionen" erhöht werden. Trotz der Umstellung des Messverfahrens vom alten Messregime NEFZ auf das neue Testverfahren WLTP, was zu einer Erhöhung der CO2-Emissionswerte von durchschnittlich ungefähr 20 bis 25 Prozent führt, soll "grundsätzlich kein zusätzliches Steueraufkommen erzielt werden".

Der ÖAMTC hingegen geht von einer Erhöhung der CO2-Werte durch WLTP im Schnitt um rund 28 Prozent aus. Diese Steigerung durch den Gesetzesvorschlag werde aber nicht zur Gänze ausgeglichen wird", so Grasslober.

"Aufkommensneutral heißt für den ÖAMTC, dass sämtliche Mehreinnahmen durch die WLTP-Umstellung ausgeglichen werden müssen", fordert der ÖAMTC-Mann. "Setzt man den Gesetzesvorschlag so um, ist das jedenfalls nicht der Fall." Bereits der erste steuerwirksame Schritt der WLTP-Umstellung – die Rückrechnung auf NEFZ-Werte – habe 2018 zu einer Erhöhung der CO2-Laborwerte um 6,7 Prozent geführt. "Trotz weniger Neuzulassungen nahm der Finanzminister schon 2018 um 60,8 Millionen Euro mehr an NoVA ein", so Grasslober.

Bonus-Malus



Die Idee der Regierung: Durch die neue Berechnungsformel für den NoVA-Steuersatz soll erreicht werden, dass Fahrzeuge mit durchschnittlichem CO2-Ausstoß nicht mit höherer NoVA belastet werden. Umweltfreundliche, emissionsärmere Fahrzeuge sollen hingegen weniger NoVA zahlen. Für Pkw mit besonders hohen CO2-Emissionen soll die "Malus"-Schwelle in Höhe von derzeit 250g/km auf 275g/km und der Malusbetrag von derzeit 20 auf 40 Euro je g/km angepasst werden.

Die nach dem Normverbrauchsabgabegesetz errechnete Steuer sei dann noch um einen Abzugsposten zu vermindern. "Zur Abfederung unbeabsichtigter Härtefälle soll dieser von dzt. 300 auf 350 Euro angehoben werden", wie es heißt. Damit solle die Steuerbelastung von manchen preisgünstigeren, technisch einfachen Fahrzeugen, die überproportional stark von der Umstellung auf WLTP betroffen sein können und oftmals von sozial schwächeren Personen gefahren werden, reduziert werden.

Versicherungssteuer



Auch die vorgesehene Änderung bei der motorbezogenen Versicherungssteuerer stößt beim Autofahrerclub auf wenig Gegenliebe. Auch sie, sowie die Kraftfahrzeugsteuer sollen nach Regierungsplänen "ökologisch und sozial verträglich" umgestaltet werden. Dazu soll die Systematik an die aktuell geltende kraftfahrrechtliche Einteilung der Kraftfahrzeuge angepasst werden.

Was die Versicherungssteuer betrifft, so kritisiert der ÖAMTC auch hier, dass die geplante Änderung keineswegs aufkommensneutral sei. Es sei mit Mehreinnahmen von fast 20 Millionen Euro zu rechnen. Stärkere Anreize zum Kauf von effizienteren Neufahrzeugen seien zwar "wichtig und richtig, eine Erhöhung der Steuereinnahmen unter dem Deckmantel der Ökologisierung allerdings nicht".

"Durch die in der Gesetzesnovelle vorgesehene automatische Absenkung der CO2-Emissions-Grenzwerte drohen in den kommenden Jahren zusätzliche Belastungen bei NoVA und motorbezogener Versicherungssteuer", so der Autofahrer-Lobbyist. Einen Lenkungseffekt hin zu saubereren Autos kann er hingegen nicht erkennen: "Speziell die Verschärfung der motorbezogenen Versicherungssteuer hinsichtlich der Leistung in Kilowatt, dient lediglich der Einnahmen-Maximierung und übt keinerlei Lenkungswirkung hin zu effizienteren Fahrzeugen aus." (red, 12.5.2019)