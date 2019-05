Ried übernimmt mit Sieg gegen Lafnitz wieder Tabellenführung

Die Oberösterreicher gewinnen 2:0 und schieben sich wieder an die Sonne

Ried im Innkreis – Die SV Ried hat sich in der 2. Fußball-Liga wieder an die Spitze gehievt. Die Innviertler setzten sich am Samstag im Heimspiel der 26. Runde gegen den SV Lafnitz dank Toren von Ante Bajic (55.) und Julian Wießmeier (84.) mit 2:0 durch. Die Gäste waren nach einer Gelb-Roten Karte für Raoul Delgado in der 36. Minute numerisch geschwächt.

In der Tabelle führen die Rieder nun zwei Punkte vor Wattens. Die Tiroler hatten am Freitagabend bei den Oberösterreich Juniors mit 2:1 gewonnen und waren damit vorläufig an Ried vorbeigezogen. Vier Runden sind in der zweithöchsten Spielklasse noch ausständig. (APA,11.5.2019)

Samstag, 11.05.2019

SV Ried – SV Lafnitz 2:0 (0:0)

Tore: Bajic (55.), Wießmeier (84.).

Gelb-Rote Karte: Delgado (Lafnitz/36.)