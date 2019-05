Coup nach EU-Wahlen: Macron will die liberale Fraktion übernehmen

Frankreichs Präsident plant neue "Renaissance"-Fraktion im EU-Parlament, offen auch für Grüne und Sozialdemokraten

Seit vielen Monaten liefen im Hintergrund diskret die Vorbereitungen, an diesem Wochenende will die politische "Bewegung" von Emmanuel Macron namens "La République en Marche" (LREM) nun die Katze aus dem Sack lassen: Frankreichs Staatspräsident strebt nach den EU-Wahlen vom 23. bis 26. Mai machtpolitisch eine gravierende Neuordnung im Europäischen Parlament an.

Das traditionelle Parteiengefüge, wie es sich in den Fraktionen in Straßburg seit Jahrzehnten besteht, soll quer durch die Lager aufgebrochen werden. Nach der Neukonstituierung der Kammer Anfang Juli will Macron mit einer von LREM dominierten eigenen Fraktion zu einem Machtfaktor werden, den man bei der Bildung der künftigen EU-Kommission und bei der Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten oder -präsidentin nicht übergehen kann. Mindestens 100 Mandate, drittstärkste Fraktion hinter der Europäischen Volkspartei (EVP) und den Sozialdemokraten (S&D) ist das Ziel, eventuell sogar zweitstärkste.

"Renaissance" für die EU

Als Vehikel soll ihm dabei die Gründung einer Fraktion von "Zentristen" dienen, die unter dem Namen "Renaissance" firmieren dürfte. Fixiert ist diese Bezeichnung noch nicht. Der Staatspräsident hatte diesen Begriff in seinen großen Reden zu den von ihm verlangten EU-Reformen seit seiner Wahl aber immer wieder verwendet. Bereits bei seiner programmatischen Ansprache an der Sorbonne im September 2017 hatte er die nötige "Neugründung" der Europäischen Union angesprochen. Sie sähe die weitere tiefe Integration vor allem der Länder der Euro-Währungsunion vor, bis hin zur Bildung einer Verteidigungsgemeinschaft.

Die neue Fraktion wäre so etwas wie eine Trägerrakete für das Projekt, wie dem STANDARD in Kreisen der europäischen Liberalen (ALDE) bestätigt wurde. Sie sind derzeit mit 67 Mandaten im EU-Parlament vertreten, unter Führung ihres Fraktionschefs Guy Verhofstadt, der mit Macron bereits seit vergangenem Jahr verhandelte. Die Abgeordneten der ALDE-Fraktion sollten nach dem Willen des französischen Präsidenten das Grundgerüst der neuen Fraktion sein. Sie bestehen aus vielen, in ihren Nationalstaaten aber relativ kleinen Parteien. Mit von der Partie wäre die linksliberale D66 aus den Niederlanden ebenso wie Verhofstadts flämische Liberale und andere.

Macrons größerer Plan

Aber Macron plant noch viel größer. Nicht nur setzt er darauf, dass seine LREM nach den EU-Wahlen mit geschätzt 22 EU-Abgeordneten in der neuen Gruppe das Kommando übernimmt. Verhofstadt möchte nach zehn Jahren an der Fraktionsspitze der ALDE gerne neuer EU-Parlamentspräsident werden, heißt es. Der Staatspräsident sieht die Renaissance-Fraktion programmatisch als eine Art öko-soziale Avantgarde für das künftige Europa.

Emissäre Macrons haben daher ihre Fühler auch nach grünen Mitstreitern ebenso ausgestreckt (die Grünen haben 51 Mandate). Auch Abgeordnete und ganze Länderparteien wollen sie in die neuen Gruppe in Straßburg saugen, Zentristen ebenso wie Sozialdemorkraten. Prominentester Kandidat: Italiens Sozialdemokraten vom Partito Democratico des früheren Premierministers Matteo Renzi, mit dem Macron seit 2018 in Kontakt ist.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatte auch Ex-SPÖ-Chef Christian Kern mit der LREM Gespräche über eine Wahlplattform geführt, wollte als SP-Spitzenkandidat einsteigen, trat dann aber Ende Oktober zurück.

Wie konkret dieses Projekt ist, hatte sich bereits beim EU-Gipfel in Sibiu/Hermannstadt am vergangenen Donnerstag abgezeichnet: Dort legte Macron ein von ihm geführtes neues Klimaschutzprogramm für die EU vor, das von acht Staaten unterstützt wurde, darunter von allen drei Beneluxstaaten, die derzeit von liberalen Premierministern regiert werden. Sichtlich abgesprochen, sprachen sie sich mit Macron deutlich auch gegen das von der EVP und Sozialdemokraten, den Grünen und anderen Fraktionen getragene Modell der EU-Spitzenkandidaten aus.

Weber oder Timmermans verhindern

Der Wahlgewinner unter diesen sollte nach dem Willen der Parlamentarier eigentlich den Anspruch haben, nächster Kommissionspräsident zu werden. Wie berichtet, lehnen die Liberalen und Macron das ab, unterstützt vom griechischen Premier Alexis Tsipras und Ungarns Viktor Orbán (EVP). Da der nächste Kommissionschef erst von den Staats- und Regierungschefs nominiert werden muss, bevor er von einer Mehrheit im Parlament gewählt wird, will Macron dafür sorgen, dass Manfred Weber oder Frans Timmermans nicht zum Zug kommen.

Er und die Liberalen hoffen, dass sie die bisherige Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager von den dänischen Liberalen an die Spitze der Kommission hieven können. Mit den Premierministern Marc Rutte (Niederlande) und Charles Michel (Belgien) stünden als Alternative weitere starke Kandidaten bereit.

Ob all diese Planspiele aufgehen, muss sich freilich erst zeigen. Denn noch ist nicht einmal sicher, ob die gesamte ALDE-Fraktion bei diesem Coup überhaupt mitspielen. Denn das würde bedeuten, dass Europas Liberale sich mit einem Mal dem französischen Diktat unterwerfen, bestehende Strukturen de facto aufgeben müssten.

Die deutschen Freidemokraten (FDP) etwa sind skeptisch, auch was die Verlässlichkeit Macrons betrifft. Viele in der ALDE meinen, dass es dem französischen Präsidenten in Wahrheit nur darum geht, seine Machtposition auszubauen und die Chancen auf eine Wiederwahl im Jahr 2022 zu verbessern.

Wie sich die österreichischen Neos verhalten, ist nach Informationen des STANDARD offenbar ebenso noch offen. Generalsekretär Nicola Donig sagte zu den Plänen, es sei "vieles im Fluss". Erst nach den Wahlen werde man bei der Konstituierung der Fraktionen genau absehen können, wie sich die Abgeordneten verteilen. (Thomas Mayer, 11.5.2019)