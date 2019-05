"Europa spricht": Die ersten Eindrücke von Begegnungen über Ländergrenzen hinweg

So erleben Teilnehmer die europaweite Aktion: Die ersten Impressionen von Twitter-Usern

Heute, Punkt 15.00 Uhr trafen sich überall in Europa Menschen unterschiedlicher politischer Meinung zum Gespräch. Mehr als 17.000 Menschen haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten für "Europa spricht" angemeldet, daraus wurden wiederum 8.500 Gesprächspaare gematcht. Viele reisten auch zum Auftaktevent nach Brüssel, was eine Twitter-Userin bei der Einreise gleich zur ersten Liebeserklärung an die EU bewegte:

Andere teilten ihre Eindrücke und Vorfreude schon von unterwegs:

Auch STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek twitterte von der Auftaktveranstaltung in Brüssel:

Und dann fanden auch schon die ersten Gespräche statt:

Insgesamt sind 17 Medien an "Europa spricht" beteiligt, so auch die "Financial Times", die dieses ungleiche Paar zum Gespräch begleitet:

Auch via Skype kam es zu angeregten politischen Diskussionen:

DER STANDARD wird in den nächsten Tagen das persönliche Feedback von Gesprächsteilnehmern präsentieren. (aan, 11.5.2019)