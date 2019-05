Chinesische BAIC will bis zu fünf Prozent-Anteil an Daimler kaufen

Behörden in Peking sollen Kauf unterstützen

Stuttgart/Peking – Der chinesische Autobauer BAIC will Insidern zufolge eine Beteiligung an Daimler von bis zu fünf Prozent kaufen. BAIC habe Daimler Anfang des Jahres über die Absicht informiert, einen Anteil von vier bis fünf Prozent an dem deutschen Autobauer zu kaufen, sagten zwei Personen mit Kenntnis des Vorgangs der Nachrichtenagentur Reuters.

Zwei Insider sagten, BAIC habe die Behörden in Peking gebeten, den Kauf eines solchen Anteils zu unterstützen. Einer Person zufolge hat BAIC damit begonnen, Aktien über den Markt zu kaufen. "Der Aktienkurs von Daimler wird derzeit von einem Käufer gestützt, der eine Beteiligung aufzubauen scheint", sagte einer der Insider. Daimler wollte dazu keinen Kommentar abgeben. BAIC war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Unklar ist nach Aussagen von zweien der Insider, ob BAIC die Mittel von drei Milliarden Euro aufbringen kann, die ein fünfprozentiger Daimler-Anteil gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung von 57,5 Milliarden Euro kosten würde.

Mit BAIC produziert Daimlers Pkw-Sparte Mercedes-Benz im Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive (BBAC) China Autos. Vor vier Jahren hatten die Chinesen bereits mehr Daimler-Aktien erwerben wollen – ohne Erfolg. BAIC zählt bisher nicht zu den größeren Anteilseignern von Daimler. Meldepflichtig sind in Deutschland allerdings erst Beteiligungen ab drei Prozent.

Daimler hält bisher von den in Hongkong börsennotierten BAIC-Aktien einen Anteil von 30,4 Prozent, der einer Beteiligung von 9,55 Prozent an dem chinesischen Autobauer entspricht. Der chinesische Staat hält über die BAIC-Gruppe 42,6 Prozent, der Stahlproduzent Beijing Shougang 12,8 Prozent.

Daimler hat nach dem überraschenden Einstieg des BAIC-Konkurrenten Geely beim Stuttgarter Autobauer immer wieder betont, wie wichtig ihm der Partner BAIC ist. (APA, 11.5.2019)