Drei regierungskritische Journalisten in der Türkei festgenommen

Sie hatten über Solidaritätskundgebung für hungerstreikende Abgeordnete der pro-kurdischen HDP berichtet – Eine "Cumhuriyet"-Mitarbeiterin wieder auf freiem Fuß

Ankara – Drei regierungskritische Journalisten sind Medienberichten zufolge in der Türkei festgenommen worden. Es handle sich um die Reporterinnen Canan Coskun und Zeynep Kuray sowie um ihren Kollegen Irfan Tunccelik, berichtete die Zeitung "Cumhuriyet" (Samstag).

Coskun, eine frühere Mitarbeiterin des Blattes, sei nach rund 13 Stunden wieder freigelassen worden, sagte ihr Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Die Journalistin sei festgenommen worden, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt habe, die ihr nach einem Bericht über einen Korruptionsfall 2015 in einem Gerichtsverfahren auferlegt worden sei. Nun sei der Betrag – umgerechnet knapp 1900 Euro – aber beglichen worden, so dass sie auf freien Fuß gesetzt worden sei.

Solidaritätskundgebung für hungerstreikende Abgeordnete

Kuray und Tunccelik wurden nach dem Bericht von "Cumhuriyet" am Freitag in Istanbul festgenommen, als sie über eine Solidaritätskundgebung für hungerstreikende Abgeordnete der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP berichteten. Ihr Protest richtet sich gegen die Haftbedingungen des Chefs der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Dieser sitzt seit 1999 auf einer Gefängnisinsel im Marmarameer in fast völliger Isolation eine lebenslange Freiheitsstrafe ab.

Seit dem Putschversuch 2016 sind in der Türkei Dutzende regierungskritische Journalisten verhaftet und zahlreiche Medienhäuser geschlossen worden. Auch der "Welt"-Journalist Deniz Yücel saß in der Türkei in Haft. Der 45-Jährige hatte am Freitag in dem von der türkischen Justiz gegen ihn geführten Prozess in Berlin ausgesagt, dass er während dieser Zeit gefoltert worden sei.

Yücel war bis Februar 2018 ein Jahr lang ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis – lange in Einzelhaft. In dem Prozess wird ihm unter anderem "Propaganda für eine Terrororganisation" vorgeworfen. Der Fall hatte eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst. Gleichzeitig mit Yücels Entlassung aus dem Gefängnis und der Ausreise nach Deutschland hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. (APA, dpa, 11.5.2019)