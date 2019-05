Gefundenes Fressen für FPÖ-Politiker: Grüne Klubchefin im SUV

FPÖ-Abgeordnete Christoph Waibel wirft Grün-Politikerin vor, Wein zu predigen "aber nur für sich"

Wien – Klimaschutz war Thema im Vorarlberger Landtag am Mittwoch dieser Woche. Der FPÖ-Abgeordnete Christoph Waibel ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, die Grünen an den Pranger zu stellen.

Genüsslich gibt er da zum besten, was ihm auf der Autobahn widerfahren sei. "Sie sind heute mit einem hellbraunen Kia hier ins Landhaus gefahren?", fragt Waibel mehr rhetorisch die Grüne Klubchefin Nina Tomaselli (33). Folgendes sei im am Morgen des selben Tages auf der A-14 Rheintalautobahn passiert: "Kleiner Suziki fährt mit 130. Es kommt ein hellbrauner Kia mit der Frau Tomaselli am Steuer daher, mit geschätzten 145. Muss sie draufgehabt haben, weil sie hat mich überholt", so Waibel.

Rechts überholt, anschließend links überholt, gibt Waibel zu Protokoll. Das sei "Wein predigen, aber nur für sich selber. Wasser sollen die anderen haben. Wenn man mit 145 im SUV-Geländewagen über die Autobahn brettert und dann hier herinnen eine Brandrede haltet, dass wir uns um den Klimaschutz kümmern sollten. Damit ist der Tagesordnungspunkt aber auch schon wieder beendet. (red, 11.5.2019)