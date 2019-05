GAK fixierte vorzeitigen Aufstieg in zweite Liga

Die Grazer steigen nach einem 2:1-Sieg in Vöcklamarkt zum sechsten Mal in Folge auf

Vöcklamarkt – Der GAK hat seine vorzeitige Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga fixiert. Die Grazer stehen nach einem 2:1-Auswärtssieg gegen Vöcklamarkt am Freitag bereits fünf Runden vor Schluss als Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte fest. Der ehemalige Erstligameister und Cupsieger schafften damit den sechsten Aufstieg in Serie seit der Neugründung 2013.

Die Grazer krönten damit eine beeindruckende Regionalligasaison bereits vorzeitig. Da der Zweitplatzierte ATSV Stadl-Paura keine Aufstiegsambitionen hat, ist der Aufstieg des GAK fix. Die Steirer erhielten die Lizenz für die zweite Liga in erster Instanz. Freilich will man in Graz auch den sechsten Meistertitel in Folge, komfortable 17 Punkte Vorsprung auf Stadl-Paura sprechen dafür. GAK-Co-Trainer David Preiss hatte einen Wunsch: "Ich hoffe, dass Stadl-Paura am Samstag gewinnt. Wir wollen die Meisterschaft aus eigener Kraft im heimischen Stadion fixieren. Wir haben das Ziel, dass wir die restlichen Spiele und somit im Frühjahr ungeschlagen bleiben", sagte er nach dem Spiel am Freitag.

Der GAK hat sich von seiner schwierigen Zeit mit finanziellen Hiobsbotschaften und Konkursen erholt. Dafür gab es einen Neustart in der untersten Klasse. Seither rauschten die Steirer durch die Ligen. Mit dem sechsten Aufstieg in Folge rechneten aber selbst sie nicht: "Die Regionalliga ist eine schwierige Liga. Es wird hart. Und wenn es Jahre werden, ist das auch okay", sagte Obmann Harald Ranegger vor der Saison.

Aufgezeigt

Die Mannschaft besteht aus ein paar Exprofis (Marco Perchtold, Dieter Elsneg, Gerald Säumel, Thomas Zündel) und einem Gros an sehr guten Regionalliga-Kickern. Für die Kaderzusammenstellung ist seit 2017 Alfred Gert als sportlicher Leiter zuständig. Finanziell sei man von den Geistern der Vergangenheit gewarnt: "Wir sind sind fast ein bisschen übervorsichtig. Alles wird wieder und wieder geprüft. Das kostet Zeit und Energie, aber alles andere wäre fahrlässig", sagt Matthias Dielacher, der schon bei der Neugründung dabei war und seit Kurzem als Clubmanager einer der wenigen Angestellten im Verein ist.

Die Steirer machten auch im ÖFB-Cup auf sich aufmerksam, schalteten mit der Wiener Austria einen Bundesligaverein aus und mussten sich erst im Halbfinale dem späteren Cupsieger Red Bull Salzburg geschlagen geben. (APA, hag, 11.5.2019)