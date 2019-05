Netflix zeigt populärste Serien und Filme in Top-10-Listen

Unternehmen startet erste Tests im Raum Großbritannien – verschiedene Kategorien

Kaum ein Unternehmen hat in den letzten Jahren so viel an Popularität gewonnen wie der Streaminganbieter Netflix. Das Unternehmen verzeichnet heute immer noch einen Anstieg seiner Abonnentenzahlen. Doch bisher hat es sich vor allem darüber bedeckt gehalten, welche Inhalte Zuseher am liebsten konsumieren.

Doch nun geht der Dienst einen ersten Schritt in Richtung Transparenz, wie "Variety" berichtet – zumindest in Großbritannien. Dort hat er erstmals Top-10-Listen zu den in der jeweiligen Woche populärsten Inhalten veröffentlicht. Dabei handelt es sich zuerst um einen Test, es ist also möglich, dass das Feature in Zukunft auch anderswo ausgerollt wird. Netflix unterschiedet dabei zwischen Serien, Filmen, beidem, Dokumentationen und anderen Kategorien.

Kunden werden die Listen ab kommender Woche sehen. Als "gesehen" wird übrigens eine Serie oder ein Film, wenn mehr als 70 Prozent einer Episode gesehen wurde. Untenstehend die aktuellen britischen Netflix-Charts.

Gesamt

Our Planet The Perfect Date The Highwaymen The Silence Black Summer After Life The Spy Who Dumped Me Riverdale Chilling Adventures of Sabrina You vs. Wild





Series

Black Summer After Life Riverdale Chilling Adventures of Sabrina Star Trek: Discovery Lunatics Bodyguard Santa Clarita Diet Bonding Brooklyn Nine-Nine





Filme

The Perfect Date The Highwaymen The Silence The Spy Who Dumped Me Someone Great Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Baywatch Guardians of the Galaxy Vol. 2 Sniper: Ultimate Kill Sicario: Day of the Soldado

(red, 11.5.2019)