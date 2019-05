Facebook-Chef lobt Frankreichs Pläne gegen Hassbotschaften

Frankreich will ähnliche Regelung wie deutsches Netzwerkdurchsetzungsgesetz einführen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die französischen Pläne zur Eindämmung von Hassbotschaften im Internet als beispielhaft für ganz Europa empfohlen. Für das Vertrauen der Menschen in das Internet sei es nötig, eine Regulierung einzuführen, sagte Zuckerberg nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend. Er hoffe, dessen Pläne würden zum Modell für ganz Europa.

NetzDG

Frankreich plant eine ähnliche Regelung wie das in Deutschland eingeführte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Plattformbetreiber sollen künftig Hass im Netz innerhalb von 24 Stunden entfernen.

Facebook war nach dem rechtsextremem Attentat in Christchurch in Neuseeland heftig kritisiert worden, da das Netzwerk tagelang Aufnahmen des Massakers an Muslimen nicht löschte. (red, APA/Reuters, 11.5.2019)