Prügelei in Linz: Konflikt zwischen Busfahrer und Radfahrer eskalierte

Ein Busfahrer prügelte in Linz einen Radfahrer, der soll ihm vorher ins Gesicht gespuckt haben

Linz – Ein Busfahrer der Linz Linien hat am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sich verloren und einen Radfahrer an einer Haltestelle in der Stadt geschlagen. Ein Passant filmte den Vorfall und leitete die Aufnahmen an Medien weiter. Die Linzer Linien reagieren: Der Fahrer wurde mittlerweile entlassen.

Der Fall wird aber auch in Schulungen der Busfahrer besprochen, sagt am Samstag Linz-Linien-Geschäftsführer Albert Waldhör im ORF-Radio. Ebendort bedauert er die Attacke und spricht von einem Einzelfall. Der Mitarbeiter sei an sich unbescholten, hätte in diesem Fall die Nerven verloren. Das sei allerdings nicht entschuldbar, wie Waldhör sagt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Chauffeur auf einen Mann einschlägt, der hinter einem Fahrrad steht. Er lässt auch nicht von ihm ab, als dieser auf dem Boden liegt. Der Radfahrer rappelt sich dann doch auf, reißt die Fahrradkette los und will mit ihr den Busfahrer schlagen. Dieser flüchtet in den Bus. Dann endet das Video.

Wie es zu dem Vorfall laut Schilderung des Busfahrers kam, beschreiben die Oberösterreichischen Nachrichten so: Er habe den Radfahrer, der auf einem Radweg unterwegs war, Donnerstagnachmittag überholt. Im Rückspiegel beobachtete er, wie dieser wild gestikulierte, und befürchtete, den Zweiradfahrer gestreift zu haben. Bei der Haltestelle Franckstraße sprang der Radfahrer in den Bus, beschimpfte den Fahrer und soll ihn auch bespuckt haben.

Als die alarmierten Beamten an der Bushaltestelle eintrafen, war der Radfahrer allerdings nicht mehr da. (red,11.5.2019)