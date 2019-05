Ex-Skistar Walchhofer kommt in den ORF-Publikumsrat

Auf Vorschlag des Skiverbands für den Bereich Sport – Platz im Stiftungsrat frei

Wien – Ex-Skistar Michael Walchhofer ist neues Mitglied im ORF-Publikumsrat. Er zieht auf Vorschlag des Österreichischen Skiverbands für den Bereich Sport in das Gremium ein.

Der ÖSV-Vizepräsident und Hotelier folgt auf Rainer Rößlhuber, der Kabinettchef im Finanzministerium wurde. Der der ÖVP zugerechnete Rößlhuber war auch Mitglied des Stiftungsrats, des wichtigsten Entscheidungsgremiums im ORF.

Das Medienministerium im Bundeskanzleramt bestimmt 17 Vertreter gesellschaftlicher Gruppen im Publikumsrat und damit die Mehrheit in dem Aufsichtsgremium. Wichtigste Funktion des Publikumsrats ist, sechs Mitglieder in den entscheidenden ORF-Stiftungsrat zu entsenden. Der Publikumsrat wird Rößlhubers Mandat im Stiftungsrat das voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 23. Mai. (red, 10.5.2019)