Kaitlyn Chang juriert Innovation bei Weltwerbefestival in Cannes

Cannes/Wien – Beim Weltwerbefestival von Cannes im Juni wird Kaitlyn Chang über die Löwen in der Kategorie Innovation mitbestimmen. Die ORF-Vermarktungstochter Enterprise, sie vertritt das Cannes-Festival in Österreich, entsendet Chang in die Jury.

Chang war bis vor kurzem Head of Strategy and Innovation bei KTHE, nun ist sie COO der Kreativagentur. Vor KTHE arbeitete sie zehn Jahre bei der Werbeagentur Cheil Worldwide der Samsung Group, davon sie drei als Geschäftsführerin bei Cheil Austria, verantwortlich für die Büros in Österreich, der Schweiz, Kroatien, Rumänien und Serbien.

Das Cannes-Werbefestival ist von 17. bis 21. Juni angesetzt. (red, 10.5.2019)