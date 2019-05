Frankfurter Halbfinal-Aus: "Unser Traum ist die Champions League"

Adi Hütter: "Die Enttäuschung ist groß, Tränen sind geflossen, aber wir haben noch zwei wichtige Spiele vor uns"

London – Der Himmel über London weinte endlich nicht mehr, als die Eintracht am Freitag in den Flieger Richtung Frankfurt stieg. Dennoch war den Profis immer noch zum Heulen zumute – wie schon wenige Stunden zuvor an der Stamford Bridge, wo sich der Regen mit den Tränen der Spieler und der Fans vermischt hatte. Ergreifend waren die Szenen, die sich nach dem bitteren Aus des deutschen Pokalsiegers im Halbfinale der Europa League beim FC Chelsea abgespielt hatten.

Das Elfmeterdrama (3:4) war längst vorbei, da postierten sich die Profis Arm in Arm vor den 2.300 mitgereisten Fans – und die ließen ihre Lieblinge nicht im Stich. Während von den Anhängern der Gastgeber nichts mehr zu sehen war, erschallte die Frankfurter Vereinshymne ("Eintracht vom Main") im Stadion. Ein Gänsehaut-Moment, den der Klub in der kommenden Saison öfter erleben möchte – am liebsten in der Königsklasse.

"Unser Traum ist die Champions League, das ist klar", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Aber egal was am Ende rauskommen wird – das war ein überragendes Jahr. Doch wenn es einen Freifahrtschein für die Champions League geben würde, wir hätten ihn uns verdient."

Hütter: "Müssen Köpfe nach oben bekommen"

Die Frankfurter stehen in der Liga zwei Spieltage vor Saisonende auf dem vierten Platz, dieser Rang würde für den Einzug in die Königsklasse reichen. In den ausstehenden Partien geht es gegen Mainz und Bayern München. Aufgrund des engen Rennens um die Europacup-Plätze ist auch das Verpassen der Europa League noch möglich.

"Die Enttäuschung ist groß, Tränen sind geflossen. Aber wir müssen die Köpfe wieder nach oben bekommen. Wir haben noch zwei unglaublich wichtige Spiele vor uns", betonte Trainer Adi Hütter. "Diese Mannschaft und diese Fans verdienen es, dass wir in der nächsten Saison wieder international spielen."

Tatsächlich hat die Eintracht die Bundesliga im Gegensatz zu manch anderem Klub würdig im Europacup vertreten. Dem deutschen Rekord von sechs Siegen in den sechs Gruppenspielen folgten Erfolge in den K.-o.-Runden gegen Schachtar Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon. "Wir haben leider nichts in der Hand, aber es war eine sensationelle internationale Saison", äußerte Hütter.

Auch Chelsea begegneten die Frankfurter trotz der wesentlich geringeren finanziellen Möglichkeiten auf Augenhöhe. Der erste Finaleinzug eines deutschen Bundesligisten in der Europa League war möglich und wäre durchaus verdient gewesen, der Champions-League-Gewinner von 2012 wankte bedenklich.

Hintereggers Poker

Dennoch platzte der Traum vom größten Erfolg seit dem Uefa-Cup-Triumph vor 39 Jahren, Chelsea erreichte das Finale am 29. Mai in Baku gegen den FC Arsenal. Im Elferduell verschossen Martin Hinteregger und Gonzalo Paciencia. Ruben Loftus-Cheek (28.) hatte die Londoner in Führung gebracht, der umworbene Torjäger Luka Jovic sorgte für den Ausgleich (49.). Nach der Verlängerung stand es wie im Hinspiel 1:1.

"So habe ich meine Elfmeter bisher immer geschossen, die Wahrscheinlichkeit ist normalerweise sehr groß, dass er scharf, flach, in die Mitte oder irgendwohin auch reingeht. Heute hat es nicht sein sollen, deswegen ist da eine riesige Leere bei mir", sagte Hinteregger auf Puls 4.

Trotz des Scheiterns können sich die Frankfurter Verantwortlichen die Hände reiben. Die Eintracht setzte in der laufenden Europacup-Saison mehr als 30 Millionen Euro um. An Prämien erhielt der Klub 12,84 Millionen, dazu kommen rund acht Millionen aus dem sogenannten Marktpool. Noch mehr Geld würde der Verkauf von Jovic bringen. Real Madrid will angeblich 60 Millionen für den serbischen Senkrechtstarter zahlen. (sid, red, 10.5.2019)