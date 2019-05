Rollenbilder in (M)other, Der Profi, Le Bal: TV-Tipps für Sonntag

Leslie Caron, Pressestunde, Loriots Ödipussi, Oktoskop, Im Zentrum, Der Profi, (M)other, In der Glut des Südens, Le Bal: Der Tanzpalast – mit Radiotipps

9.05 MATINEE

Leslie Caron, eine Pariserin in Hollywood (Leslie Caron: The Reluctant Star, CDN 2016, Larry Weinstein) Von Gene Kelly als 18-Jährige auf einer Pariser Bühne entdeckt, wurde Leslie Caron mit Filmen wie Gigi und Ein Amerikaner in Paris zu einem Inbegriff der goldenen Ära Hollywoods. Nebst Archivmaterial zeigt Larry Weinsteins Doku auch ein aktuelles Gespräch mit der Schauspielerin und Tänzerin. Bis 10.00, ORF 2

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Werner Kogler, Spitzenkandidat der Grünen für die EU-Wahl, stellt sich ab 11.05 Uhr Journalistenfragen, gefolgt um 12.00 Uhr vom freiheitlichen Kandidaten Harald Vilimsky. Bis 13.00, ORF 2

21.45 KOMÖDIE

Loriots Ödipussi (D 1987, Loriot) Gelungener Spielfilmeinstand von Loriot: Paul Winkelmann, Geschäftsführer des familieneigenen Möbelgeschäfts, lebt mit 56 noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er eine Psychologin (Evelyn Hamann) kennenlernt, kommt Unruhe in die gepflegte Abhängigkeit. Bis 23.10, 3sat

22.00 WERKSCHAU

Oktoskop: Mark Street Mit seinen handbemalten und mit anderen Materialien bearbeiteten Filmen steht Mark Street in der Tradition von Avantgardepionieren wie Stan Brakhage. Lukas Maurer hat den New Yorker Filmemacher in seinem Haus in Brooklyn besucht. Außerdem zu sehen: eine Auswahl experimenteller Arbeiten. Bis 23.15, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Mobben, schlagen, spucken – Wer stoppt die Gewalt im Klassenzimmer? Bei Claudia Reiterer diskutieren Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), Susanne Wiesinger (Ombudsstelle im Bildungsministerium), Bildungspsychologin Christiane Spiel, EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji, Bundesschulsprecher Timo Steyer. Bis 23.05, ORF 2

22.15 THRILLER

Der Profi (Le Professionel, F 1981, Georges Lautner) Belmondo als französischer Ex-Agent, der an einem Mordauftrag auch dann festhält, als sich der politische Wind dreht. Mit seiner Titelmusik Chi Mai zu Georges Lautners routiniertem Thriller landete Ennio Morricone einen Hit.

Bis 0.25, Tele 5

23.05 DOKUMENTARFILM

(M)other (D 2018, Antonia Hungerland) Was macht einen Menschen zu einer "richtigen Mutter"? Regisseurin Antonia Hungerland spürt der Frage in ihrem kaleidoskopartigen Film nach. Bis 0.20, ORF 2

0.25 DRAMA

In der Glut des Südens (Days of Heaven, USA 1978, Terrence Malick) Richard Gere, Brooke Adams und Sam Shepard in einer fatalen Dreierbeziehung zur Zeit der Depression. Mit seinem bildgewaltigen Drama brannte sich Terrence Malick endgültig in die Filmgeschichte ein. Bis 1.55, 3sat

(Karl Gedlicka, 11.5.2019)