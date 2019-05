ESC-Lyricsquiz: Wie textsicher sind Sie bei Song-Contest-Hits?

Die Zeilen "La La La" stammen aus dem spanischen Song "La La La" – aber so einfach machen wir es Ihnen dann doch nicht. Wie gut kennen Sie die Texte der großen Hits des Eurovision Song Contests?

"Rise Like A Phoenix", "Waterloo" und "Euphoria" – diese Songs gehören zu den bekanntesten der Song-Contest-Geschichte. Und bei diesen kann man auch einigermaßen mitsingen. Nur die wenigsten ESC-Lieder erleben aber einen europaweiten Erfolg. In den letzten 60 Jahren haben es einige wenige geschafft, regelmäßig im Radio oder in Clubs gespielt zu werden – und diese tauchen im Lyricsquiz auf. Keine Sorge, wir fragen nicht nach dem Drittplatzierten von 1984, im Quiz finden Sie nur Hits, Hits, Hits. Testen Sie Ihr Textwissen aus über 60 Jahren ESC.

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, 17.5.2019)