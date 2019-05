Österreich bleibt Preisparadies für Diesel und Benzin

Tanken bleibt in Österreich verhältnismäßig günstig wie der Europavergleich zeigt

Wien – Auch wenn die Treibstoffpreise hierzulande im Jahresvergleich um über fünf Prozent angestiegen sind: Tanken bleibt vergleichsweise günstig. Das zeigt der vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus veröffentlicht Treibstoffpreis-Monitor der Europäischen Kommission. Dabei werden die Treibstoffpreise vom 6. Mai 2019 europaweit verglichen.

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise an der Tankstelle (Bruttopreise inklusive aller Abgaben und Steuern) betragen demnach für Eurosuper 95 in Österreich 1,288 Euro pro Liter. Im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten liegt der Preis bei 1,487 Euro. Der Bruttopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 19,9 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt. Die Bruttopreise für Diesel betragen in Österreich 1,238 Euro pro Liter und im EU-Schnitt 1,382 Euro pro Liter. Will heißen: Die Österreicher tanken um 14,4 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Der Netto-Preis (Preise ohne Steuern und Abgaben) für Eurosuper 95 liegt in Österreich bei 0,58 Euro pro Liter, was ebenfalls unter dem EU-Durchschnitt von 0,608 Euro pro Liter ist – und zwar um 2,8 Cent je Liter. Die Nettopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 0,622 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 0,642 Euro pro Liter. Der Nettopreis für Dieselkraftstoff liegt somit um 2 Cent unter EU-Schnitt. (red, 10.5.2019)