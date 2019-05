Das überraschende Ende von Telering

Das es mit ihrem Mobilfunker zu Ende geht, werden Telering-Kunden schon bald auf ihren Handys sehen. Die bisherige Netzkennung "Telering" wird schon in den nächsten Wochen durch "Magenta-T" ersetzt. Die Marke selbst soll noch bis 2020 am Markt verfügbar sein und für Kunden soll sich vorerst nichts ändern, heißt es dazu seitens des Unternehmens.

Verkündet wurde das Ende von Telering am Montag, als die neue Marke "Magenta Telekom" präsentiert wurde, die an die Stelle des Festnetzanbieters UPC sowie des Mobilfunkers T-Mobile tritt. Da Telering über eine starke Kundenbasis verfügt, ist das ein überraschender Schritt. Vor wenigen Monaten stand dieser Schritt bei Magenta noch nicht ernsthaft zur Diskussion. War doch die Billigmarke bisher dafür zuständig, die Abwanderung von Kunden zu anderen Anbietern eindämmen. Besonders mit dem Verkauf günstiger Smartphones konnte sie punkten.

Bei den Low-Cost-Anbietern wurde das Ende von Telering wohlwollend aufgenommen. Sie rechnen damit, dass verstärkt bisherige Kunden nun zu ihnen wechseln. Gute Chancen hat Hot, der das Netz von Magenta nutzt und schon bisher höchst erfolgreich im Teich der großen Anbieter fischt. Dafür setzt Hot auf niedrige Tarife und den Lebensmittelhändler Hofer, der hauptsächlich für den Vertrieb und die Werbung zuständig ist.

Eine Strategie, mit der auch Telering über Jahre punkten konnte. Als der Mobilfunker am 26. Mai 2000 mit seinem Mobilfunkangebot on air ging, waren viele Branchenkenner skeptisch. Fünf Jahre später hat der damals kleinste Mobilfunker mit einer aggressiven Preis- und Werbepolitik ("Weg mit dem Speck") kräftig zugelegt und sorgte bei der Konkurrenz für Stirnfalten. Besonders bei Studenten war Telering enorm populär. 2006 wurde Telering schließlich von T-Mobile für 1,3 Milliarden Euro gekauft. Als Telering-Chef agierte damals Michael Krammer, der nun Hot leitet.

Aus der Sicht von Magenta macht das Ende von Telering durchaus Sinn. Die Telering-Kunden bringen vergleichsweise wenig Geld in die Kassa.

Punkten wolle man über die Qualität und nicht den Preis, sagte der Magenta-Chef Andreas Bierwirth am Montag. Man werde zwar keine prohibitiven Preise verlangen, "aber wir werden auch keinen Preiskrieg anfangen, weil wir sind der Qualitätsführer und Qualität hat ihren Wert".

Magenta-Chef Andreas Bierwirth. Kosten werde das Re-Branding "knapp unter 20 Millionen", sagte er am Montag. Das Integrationsbudget für die technische Zusammenführung der beiden Unternehmen sei deutlich höher. "Die Marke T-Mobile wird aus dem österreichischen Markt langsam diffundieren. Das wird nicht über Nacht gehen. Insbesondere bei dem Thema technologisches Re-Branding nach innen, also wenn wir die Rechnungen umändern etc., wird das Projekt der Markenänderung noch circa ein Jahr dauern, bis auch in der letzten Ecke T-Mobile dann verschwunden sein wird."