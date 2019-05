Missbrauchsvorwurf im Kindergarten: Am Hochstuhl fixiert

Der "Kurier" berichtet von Missständen in einem Mattersburger Kindergarten

Mattersburg – Im "Kurier" werden schwere Vorwürfe gegen eine Pädagogin und die Leiterin eines Kindergartens im Bezirk Mattersburg erhoben. Mehrere Anzeigen sollen bereits eingegangen sein, schreibt die Tageszeitung. Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

So soll eine Pädagogin Kinder im Hochstuhl festgeschnallt haben, Zweijährige sollen bis zu eine Stunde lang ohne Spielzeug und Beschäftigung fixiert worden sein. Beim Versuch, sich zu befreien, seien Kinder mit dem Hochstuhl umgekippt, schreibt der "Kurier". "Für größere Kinder wurden Klammern, mit denen Kleine fixiert werden, zum Festschnallen missbraucht", wird eine Mutter zitiert.

Eine Kollegin der beschuldigten Pädagogin spricht im Bericht anonym darüber, diese sei "grob und laut mit den Kindern gewesen" und habe ihnen gedroht, sie bekämen nichts zu essen und zu trinken, wenn sie nicht sitzen bleiben würden. Die Kollegin habe die Beobachtungen bei der Kindergartenleitung gemeldet, allerdings sei ihr mit "Schweigepflicht gedroht" worden.

Anzeigen bei Polizei, Land und Staatsanwaltschaft

Laut dem Bericht ist schon am Mittwoch in der zuständigen Abteilung des Landes eine Anzeige wegen des Verdachts einer Misshandlung eingegangen, am Donnerstag hätten Eltern Anzeige bei der Polizei erstattet.

Bereits im April soll bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine anonyme Anzeige eingegangen sein, einerseits wegen des Umgangs mit den Kindern, andererseits wegen Ungereimtheiten beim Verbleib von Spendengeldern. Die Staatsanwaltschaft soll allerdings keine Ermittlungen eingeleitet haben, weil der Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung gefehlt habe. (red, 10.5.2019)