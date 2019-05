Time-Out-Klassen und Cool-Down-Räume sollen noch 2019 kommen

Der Bildungsminister präsentiert nach eskaliertem Konflikt in Ottakringer HTL einen Neun-Punkte-Plan gegen Mobbing und Gewalt in der Schule

Wien – Nach dem Vorfall an der HTL Ottakring, wo ein Konflikt zwischen einem Lehrer und Schülern eskalierte – der Lehrer wurde von den Schülern gequält, er wiederum bespuckte einen Schüler –, hat nun Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die geplanten Deeskalationsmaßnahmen konkretisiert. Der am Freitagvormittag zusammen mit Erwin Rauscher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, und Andrea Richter von der Bildungsdirektion Niederösterreich präsentierte Neun-Punkte-Plan beinhaltet drei Stufen: Prävention, Konfliktresilienz und Eskalation.

Inhalt des Plans sind unter anderem die Time-out-Klassen, die im Vorfeld bereits breit kritisiert wurden. Wenn "der Schulalltag nicht mehr bewältigbar" sei, so Faßmann, soll es die Möglichkeit geben, störende Schüler in Time-out-Gruppen zu geben. Dort könnten sie für einen "begrenzten Zeitraum" – Faßmann spricht von einer Woche oder einem Monat – sein, bis sie wieder in den Regelunterricht zurückkehren. Die Gruppengröße soll bei fünf bis acht Schülern liegen, auch standortübergreifende Modelle kann sich der Bildungsminister vorstellen.

Auf Ebene der "Konfliktresilienz" findet sich außerdem das Konzept eines "Cool-down-Raumes", der der Deeskalation dienen soll. Dort sollen Streitende ihr Verhalten reflektieren.

Time-out-Klassen umstritten



Seit der Ankündigung der Time-out-Klassen haben sich Befürworter und Kritiker zu Wort gemeldet: Die Lehrergewerkschaft fordert die Maßnahme schon seit Ende der 1990er-Jahre und reagiert zustimmend auf den Plan. Experten zeigen sich indes skeptisch: Der Soziologe Kenan Güngör warnte im STANDARD, dass Time-out-Klassen dazu verleiten würden, Problemschüler in separate Klassen abzuschieben und längerfristige Lösungen gar nicht erst zu suchen. Gewalt oder Mobbing in der Klasse könne man nur nachhaltig verhindern, wenn man bei der ganzen Klasse beziehungsweise Schule ansetze, betonte die Bildungspsychologin Christiane Spiel im Ö1-Interview.

Abgelehnt werden Time-out-Klassen auch von den Neos: "Das funktioniert nicht, nur weil man Problemfälle in eigene Klassen setzt." Probleme würden dadurch nur verschoben. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt die FPÖ: Sie verlangt Erziehungscamps für "gewalttätige Problemschüler".

Bis zum Sommer soll das Konzept zu den Time-out-Gruppen und anderen Maßnahmen ausgearbeitet werden, zudem sollen Pilotschulen identifiziert werden. (elas, APA, 10.5.2019)