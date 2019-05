USA beschlagnahmen nordkoreanisches Schiff

Frachter "Wise Honest" wurde für illegale Kohleexporte verwendet

Washington – Das US-Justizministerium gaben am Donnerstag bekannt, dass die USA ein nordkoreanisches Schiff beschlagnahmt haben, weil mit diesem gegen Sanktionen verstoßen worden sei. Mit dem Frachter "Wise Honest" sei illegal Kohle aus Nordkorea verschifft und schwere Maschinen in das isolierte Land transportiert worden

Der Behörde zufolge wurde Nordkoreas zweitgrößtes Frachtschiff zunächst im April 2018 von indonesischen Behörden festgesetzt, woraufhin die US-Justiz eine richterliche Anordnung zur Beschlagnahmung ausstellte.

Erstmals Schiff beschlagnahmt

Der Frachter befinde sich nun in US-Gewahrsam und ist den Angaben zufolge auf dem Weg in US-Hoheitsgewässer bei der Inselgruppe Amerikanisch-Samoa. Es ist laut dem Justizministerium das erste Mal, dass die US-Behörden zu so einem Schritt griffen.

Die Entwicklungen könnten zu neuen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA führen. Die nordkoreanischen Waffentests werden in Seoul auch als Versuch der kommunistischen Führung in Pjöngjang gesehen, den Druck auf die USA zu erhöhen. Seit dem Scheitern des zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam ist die Verunsicherung in der Region gewachsen. (red, APA, dpa)