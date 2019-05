Vorgänger Jim Mattis war am 1. Jänner zurückgetreten

Washington – US-Präsident Donald Trump will den kommissarischen Verteidigungsminister Patrick Shanahan dauerhaft für diesen Posten nominieren. Dies kündigte das Weiße Haus am Donnerstag an. Shanahan übt seit dem Rücktritt von Verteidigungsminister Jim Mattis zu Jahresanfang das Amt bisher nur provisorisch aus. (red, APA, AFP, 8.5.2019)