Android: Die alte Systemnavigation mit Knöpfen bleibt erhalten

Neues Google-Gestensystem wird für Hardwarehersteller verpflichten, alte Buttons müssen als Alternative angeboten werden.

Ob Apple, Huawei oder auch Google: Alle großen Player der Smartphone-Branche scheinen sich einig zu sein, dass Gestensteuerung die Zukunft bildet. Während Apple diese bei seinen Geräten bereits einheitlich durchgesetzt hat, ist die aktuelle Lage in der Android-Welt derzeit reichlich verworren. Fast jeder Hersteller hat seine eigene Interpretation einer gestenbasierten Navigation im Angebot. Damit will Google nun aufräumen – hat dabei aber auch eine Überraschung im Angebot.



Altbewährt

Die alte Systemnavigation mit drei Knöpfen soll nicht nur auch in kommenden Android-Versionen erhalten bleiben, deren Auslieferung wird den Herstellern sogar zwingend vorgeschrieben. Dies kündigte Google am Donnerstag im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O an.

Der Grund dafür: Gesten seien zwar effektiver, sie bräuchten aber auch Eingewöhnungszeit und seien vor allem nicht barrierefrei. Entsprechend soll das alte Button-System also auf allen Geräten als Option erhalten bleiben. Wer lieber die gewohnten Knöpfe verwenden will, kann dies also weiterhin. Google gibt den Entwicklern dabei sogar Tipps, wie sie die eigenen Apps für die optimale Nutzung mit beiden Systemen vorbereiten können.

Dies stellt übrigens auch für Google selbst einen Sinneswandel dar: Beim Pixel 3 hatte man noch exklusiv auf die Gestensteuerung gesetzt, mit Android 10 steht die alte Knopf-Navigation wieder als Option zur Verfügung.

Vereinheitlichung

Die neue Default-Wahl stellen aber jene Gesten dar, die Google in den vergangenen Tagen mit der Beta 3 für Android 10 vorgestellt hat. Das bedeutet, dass künftig auch dieser Ansatz von allen Android-Anbietern übernommen werden muss. Google verweist darauf, wie wichtig es für Android sei, eine einheitliche Lösung für so etwas zentrales wie die Systemsteuerung zu haben. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die OEMs zusätzlich zu dem noch eigene Lösungen anbieten können, wenn sie das wollen. (Andreas Proschofsky, 9.5.2019)