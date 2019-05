Wie die Impfpflicht in Österreich aussehen könnte

Zwei mögliche Maßnahmen könnten den Druck auf Eltern erhöhen, mit dem Kind zur Impfung zu gehen: das Einbeziehen des Mutter-Kind-Passes oder die Koppelung an Schul- oder Kindergartenbesuch. Der steirische Landtag will die Masernimpfung verpflichtend im Mutter-Kind-Pass verankern. Derzeit sind mit dem Pass Untersuchungen für Schwangere und Babys nachzuweisen, um das volle Kinderbetreuungsgeld zu erhalten. Der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler ( ÖVP ) könnte sich weiterführend zudem "vorstellen, dass die Masernimpfung für den Eintritt in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen Voraussetzung ist". Diese sanfte Impfpflicht sähe auch Volksanwalt Kräuter positiv. Was auch Druck für eine Immunisierung erzeugen könnte: Beim Masernausbruch in Kärnten mussten Kinder ohne entsprechenden Impfnachweis 21 Tage lang zu Hause betreut werden. (Marie-Theres Egyed, Gudrun Springer, 9.5.2019)

In der Steiermark, wo im Jänner mehrere Masernfälle aufkamen, gibt es bereits eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal: So müssen bestimmte Mitarbeiter der Spitäler der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) gegen Masern, Mumps, Röteln und Varicellen geschützt sein. Es geht hier um patientennah eingesetztes Personal, etwa in Kinder- oder Krebsstationen. Wer neu eingestellt wird, hat Impfungen nachzuweisen. Weigert sich ein bereits bei der KAGes beschäftigter Mitarbeiter gegen eine Impfung, droht ihm eine Versetzung in einen anderen Bereich.

Durch eine Pflicht kann man zwar nichts an der Ablehnung der Impfgegner ändern, sie würden etwaige Strafen in Kauf nehmen. Allerdings würde Skeptikern, die die Entscheidung für oder gegen die Immunisierung aus Unsicherheit auf die lange Bank schieben, der Entschluss abgenommen. Schätzungen zufolge gibt es zwei bis vier Prozent Impfgegner, die jegliche Immunisierungen ablehnen, 20 bis 40 Prozent gelten als Skeptiker.

Was derzeit sehr viel diskutiert wird – unter anderem auch in Deutschland (siehe Artikel unten) -, ist eine Impfpflicht gegen Masern. Alexander Biach, Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, fordert eine verpflichtende Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Laut Berechnungen des Hauptverbandes sind 70.000 Kinder derzeit nicht geschützt. Breitet sich die Krankheit weiter aus, sind sie akut gefährdet. Biach begründet seinen Vorstoß damit, dass die Durchimpfungsrate durch die erste Teilimpfung ausreichend hoch sei. Beim zweiten Teil, der ab dem zweiten Lebensjahr verabreicht wird, gibt es aber eine gewisse Impfmüdigkeit, die eben zu der geringen Durchimpfungsrate führt. An einer Verpflichtung führe daher kein Weg vorbei: "Ich bin zwar kein Freund staatlicher Vorgaben, aber wer seine Kinder nicht impft, greift in den persönlichen Lebensbereich anderer ein – von Säuglingen und jenen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können."

Wien – Das Thema Impfpflicht spaltet: Gegner warnen vor Zwangsmaßnahmen, Befürworter sehen darin die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung hochansteckender Krankheiten wie Masern zu stoppen. Die Zahl der Masernfälle steigt jedenfalls: Waren im Jahr 2016 europaweit noch 5000 Personen betroffen, betraf die gefährliche und hochansteckende Viruserkrankung zwei Jahre später bereits 82.000 Menschen. Dabei gibt es ein wirksames Gegenmittel, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen – die Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR). Sie ist Teil des österreichischen Impfplans, der Eltern insgesamt neun kostenlose Impfungen nahelegt. Verpflichtung gibt es keine – noch nicht: Denn immer mehr Institutionen sprechen sich für eine Impfpflicht aus. Grund ist die geringe Durchimpfungsrate gegen Masern. Sie liegt in Österreich bei nur 84 Prozent. Um einen Herdenschutz zu erzielen, braucht es 95 Prozent. Österreich gehört zu den Schlusslichtern in der EU.

INTERNATIONALES: Die DEBATTE um eine IMPFPFLICHT ...

... in DEUTSCHLAND:

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will bis März 2020 eine Impfpflicht gegen Masern einführen. Konkret soll sie für Kinder und das Personal in Kitas und Schulen gelten sowie für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen. Wer sich weigert, soll Geldbußen von bis zu 2500 Euro zahlen und aus der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Der Nachweis soll über den Impfpass erfolgen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Chefin Andrea Nahles unterstützen Spahns Pläne. Nahles argumentierte in der Süddeutschen Zeitung damit, dass es "um eine Schutzpflicht" gehe: "Die individuelle Freiheit hat ihre Grenzen dort, wo sie die Gesundheit vieler anderer gefährdet." Auch den Vorschlag für Bußgelder trägt die SPD mit. In Niedersachsen sitzt allerdings in den eigenen Parteireihen eine Kritikerin: Carola Reimann, dort Gesundheitsministerin, will lieber auf Information und Aufklärung setzen. Eine Impfpflicht greife stark in das verfassungsrechtlich geschützte persönliche Selbstbestimmungsrecht auf körperliche Unversehrtheit ein. Diesen Standpunkt verteidigte Reimann sogar erneut, als diese Woche bekannt wurde, dass in Niedersachsen ein Erwachsener im Alter zwischen 30 und 40 Jahren an Masern erkrankt und gestorben ist.

Die Impfquote ist in Deutschland regional großen Schwankungen unterworfen: 2015 lag sie zwischen 89 Prozent (Baden-Württemberg) und 96 Prozent (Mecklenburg-Vorpommern). Anfang Mai wurden Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bekannt, die zeigen, dass zwar 97,1 Prozent der Schulanfänger im Jahr 2017 die erste Impfung gegen Masern bekommen hatten, die zweite Impfung, die erst zu einem kompletten Impfschutz führt, nur noch etwas mehr als 93 Prozent. (spri)

... in FRANKREICH:

Vor mehr als einem Jahr wurde in Frankreich die Impfpflicht ausgeweitet. Seit 1. Jänner 2018 müssen Kinder innerhalb der ersten beiden Lebensjahre elf Impfungen erhalten, darunter Masern, Keuchhusten und Hepatitis B. Davor waren es nur drei Immunisierungen – Diphtherie, Tetanus und Kinderlähmung. Bei Kindergarten- bzw. Schuleintritt müssen Eltern einen Impfnachweis für ihre Kinder vorlegen. Die vorgesehene Strafe bei Verstößen wurde wieder gestrichen. In den ersten fünf Monaten stieg die Durchimpfungsrate um sechs Prozent. (mte)

... in ITALIEN:

Die Einführung einer Impfpflicht in Italien 2017 ließ die Wogen hochgehen. Eltern müssen ihre Kinder in den ersten beiden Lebensjahren gegen zehn Krankheiten impfen lassen. Dazu zählen Diphtherie, Keuchhusten, Polio, Tetanus, Masern, Mumps und Röteln sowie Windpocken. Halten sich Eltern nicht an die Vorgabe, dürfen sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten bringen. Auch ein Bußgeld zwischen 500 und 1000 Euro ist möglich. Impfungen dürfen nur verschoben werden, wenn medizinische Gründe vorliegen, die ein Arzt bescheinigt. (mte)