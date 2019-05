Die Kinder des Fechters oder Das Kaninchen bin ich: TV-Tipps für Freitag

Das Kaninchen bin ich (DDR 1965, Kurt Maetzig) Eine Kellnerin verliebt sich im Ostberlin nach dem Mauerbau in einen viel älteren Richter. Kurt Maetzigs Film wurde wie die Romanvorlage von Manfred Bieler in der DDR verboten. Erst 1989 erlebte der entlarvende Film seine Kinopremiere. Bis 0.55, 3sat

McLintock (USA 1963, Andrew V. McLaglen) John Wayne und Marueen O’Hara bril lierten schon in John Fords Der Sieger als widerspenstiges Paar. In der Western burleske McLintock mit Wayne als Vieh baron laufen sie noch einmal zur Hochform auf. Bis 0.45, BR

Die Kinder des Fechters (FIN/EST/D 2015, Klaus Harö) Liebe und Integrität in schwierigen Zeiten: Ein junger Mann flieht aus Leningrad, um der sowjetischen Geheimpolizei zu entgehen, und taucht in der estnischen Provinz unter. Klaus Harös Film beruht auf der Lebensgeschichte des estnischen Fechters Endel Nelis (1925–1993) Bis 21.45, Arte

Radiotipps für Freitag

10.00 MAGAZIN

Ethnoskop Die österreichische Sozial forscherin und Sozialpsychologin Marie Jahoda gilt als Pionierin empirischer Methoden. Bis 11.00, Freirad 105.0 im Raum Innsbruck und auf www.freirad.at

14.05 JAZZ

Dave Douglas Quartett beim Jazzfestival Saal felden 1999 Der Trompeter verdiente sich seine Sporen in der New Yorker Down townszene. In Saalfelden präsentierte er sich von einer stilleren Seite. Bis 15.30, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Getting Better Wolfgang Schlag präsentiert Lieder zur Verbesserung der Lage. Bis 17.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 10.5.2019)