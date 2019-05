ÖH-Wahl 2019: Gehen Sie wählen?

Von 27. bis 29. Mai finden die Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) statt. Gehen Sie wählen?

Für alle Studierenden, die bis einschließlich 8. April 2019 den ÖH-Beitrag eingezahlt haben, heißt es diese Woche, dass sie ihre gesetzliche Studentenvertretung wählen können. Das ist alle zwei Jahre der Fall.

Während die Wahlbeteiligung in den ersten zwei Jahrzehnten, also in den 1940er- und 1950er-Jahren zwischen 60 und 70 Prozent gelegen war, sank diese im Jahr 2017 auf knapp unter 25 Prozent. Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung können divers sein, unter anderem fühlen sich manche Studierende bei Themen rund um den Studienalltag nicht ausreichend vertreten, wie User "M L3" auf die Frage, was er sich von der ÖH wünsche, antwortet:

User "Makro 24/7" erachtet die teils starke politische Affinität als problematisch:

Auch für User "byron sully", der selbst nicht mehr studiert, sollten die Schwerpunkte vermehrt auf universitären Themen liegen. Das Aufgreifen von politischen Themen findet er auch relevant:

Wählen Sie Ihre Studentenvertretung?

Falls nein, aus welchen Gründen gehen Sie nicht wählen? Fühlen Sie sich von der ÖH gut vertreten? Was wünschen Sie sich von einer Studentenvertretung? Was müsste passieren, damit die Wahlbeteiligung ansteigt? (mawa, 27.5.2019)