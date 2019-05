Historischer Kalender – 12. Mai

1364 – Gründung der Krakauer Universität.

1629 – Dreißigjähriger Krieg: Lübecker Friede zwischen Kaiser Ferdinand II. und König Christian IV. von Dänemark, der das Restitutionsedikt (Rückgabe aller von den Protestanten eingezogenen geistlichen Güter) anerkennt.

1664 – Molieres Komödie "Tartuffe" wird in Versailles uraufgeführt.

1689 – England und Holland treten der Augsburger Allianz gegen Frankreich bei.

1919 – Die deutsche Nationalversammlung erklärt die Friedensbedingungen der Alliierten für "unannehmbar".

1939 – Großbritannien gibt der Türkei ein vorläufiges Beistandsversprechen, dem sich auch Frankreich anschließt. Deutschland spricht von einem "Einkreisungsversuch".

1944 – Sowjetische Truppen befreien die Halbinsel Krim vollständig.

1949 – Die Sowjetunion hebt die Berlin-Blockade auf.

1969 – Beginn des Volksbegehrens gegen das neunte Schuljahr an allgemeinbildenden höheren Schulen.

1974 – Referendum in Italien über die Einführung der Ehescheidung: 59 Prozent Ja-Stimmen.

1994 – In der Magdeburger Innenstadt machen rechtsextremistische Jugendliche am Himmelfahrtstag vor den Augen von Passanten Jagd auf Türken und Afrikaner.

1999 – Der russische Premier Jewgeni Primakow wird von Präsident Boris Jelzin abberufen.

1999 – Deutsche Ärzte der Universität Göttingen in Niedersachsen transplantieren einem Patienten in einer 13-stündigen Operation erfolgreich gleichzeitig Herz, Niere und Leber.

2009 – Nach langem juristischen Ringen wird der frühere KZ-Wächter John Demjanjuk aus den USA nach Deutschland ausgeliefert. In einem der letzten großen NS-Prozesse muss sich der 89-jährige in München wegen Beihilfe zum Mord in 29.000 Fällen verantworten.

Geburtstage:

Albert Engström, schwed. Schriftsteller (1869-1940)

Clemens Freiherr Pirquet von Cesenatico, öst. Mediziner (1874-1929)

Sam Nujoma, namib. Politiker (1929- )

Werner Bräuning, dt. Schriftsteller (1934-1960)

Sixtus Lanner, öst. Politiker (1934- )

Christopher Patten, brit. Politiker (1944- )

Eva Demski, dt. Schriftstellerin (1944- )

Wolfgang Kos, öst. Journalist (1949- )

Otto Kapfinger, öst. Architekt (1949- )

Todestage:

Friedrich Smetana, tschech. Komponist (1824-1884)

Rudolf Kempe, dt. Dirigent (1910-1979)

Hans Rudolf Giger, Schweizer Surrealist (1940-2014)

(APA, 12.5.2019)