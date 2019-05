Eurofighter-Ausschuss zerpflückt Gegegengeschäfte

Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss wurde neuerlich der Verdacht geäußert, dass Gegegengeschäfte unsauber waren und Schmiergeld geflossen sei

Wien – Für den damaligen Wirtschaftsminister Martin Bartenstein – in dieser Funktion 2000 bis 2008 – waren die Kompensationsgeschäfte, die gemeinsam mit dem Kauf der Eurofighter abgeschlossen wurden, nur ein "Add On" zur eigentlichen Kampfflugzeugbeschaffung. Seine Interpretation ist, dass es "zum Geschäft dazugehört", dass man über Details immer weiter verhandle, sagte der Ex-Politiker zu den Verhandlungen über die Gegegengeschäfte im Eurofighter-Untersuchungsausschuss.

Dass EADS, die damalige Mutterfirma der Eurofighgher-Jagdflugzeuge GmbH, die Details des Gegengeschäftsvertrags nicht veröffentlicht wissen wollte, hängt Bartensteins Interpretation zufolge damit zusammen, dass die Hersteller dem ersten Exportkunden bessere Konditionen eingeräumt haben als sie später anderen Käufern gewähren wollten.

Die SPÖ machte neuerlich deutlich, dass sie aus dem Volumen der anerkannten Gegengeschäfte nur eine Milliarde Euro für realistisch hält – offizell anerkannt sind bisher mehr etwas mehr als drei Milliarden, weitere 2,7 Milliarden sind noch nicht geprüft. Aus SPÖ-Sicht dürften aber auch jene zwei Milliarden an anerkannten Gegengeschäfte, bei denen es noch Nachprüfungen geben soll, nicht als anerkannt gewertet werden.

Neos sehen Vector-Netzwerk als zentralen Punkt

Seitens der Neos hat der Abgeordnete Michael Bernhard ein Urteil des Amtsgerichts München in die Diskussion eingebracht: Am 20. Februar wurde ein ehemaliger EADS- (nunmehr: Airbus-) Manager verurteilt, weil er mit der Gründung der Firma Vector einen Kanal geschaffen hat, durch den Millionenbeträge zum Nachteil von EADS/Airbus aus dem Konzern geschleust werden konnten. Dies ist nach Interpretation von Bernhard letztlich österreichisches Steuergeld, das an EADS gezahlt worden und dann in dunklen Kanälen verschwunden ist. "Diesen Zahlungen für die Generierung von Gegengeschäften, die auf Grundlage von Scheinverträgen und Scheinrechnungen erfolgten, standen in Höhe von circa 90 Mio. Euro keinerlei Gegenleistung von Vector gegenüber", heißt es in dem Urteil.

Bartenstein erklärt dazu, dass ihm nur das für die Österreich-Geschäfte eingerichtete Kontaktbüro von Klaus-Dieter Bergner bekannt gewesen sei – nicht aber das Vector-Netzwerk.

Nebengeschäfte "erwünschte Nebenwirkung"

Bartenstein sagte auf die Frage, ob die im Eurofighter-Vertrag geforderten Kompensationsgeschäfte in der Höhe von 200 Prozent nicht sehr hoch angesetzt gewesen seien, dass dies einer Forderung des in jeder Hinsicht sehr ambitionierten damaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel entsprochen habe. Die Gegengeschäfte seien "eine erwünschte Nebenwirkung" des Kaufs gewesen: "Da sind Sie auf demselben Parkett wie bei 'Steuerreformen, die sich von selbst finanzieren'."

Er räumt ein, dass bei der Definition von Gegengeschäften immer ein Ansatz für Kritik gegeben ist. Ihm persönlich wäre lieber gewesen, wenn man die Alternative in Betracht gezogen hätte, die Kampfflugzeuge zu einem möglicherweise niedrigeren Preis zu kaufen und auf Gegengeschäfte zu kaufen. Der Regierungschef habe aber Wert auf Kompensationsgeschäfte gelegt, die Österreichs Wirtschaft beleben sollten. Bartenstein relativierte auch den Anteil der inländischen Wertschöpfung, die man nicht bei jedem einzelnen Geschäft herausrechnen könne.

Militärfahrzeug-Auftrag an MAN-Rheinmetall springender Punkt

Ein wesentlicher Punkt des Gegengeschäftsvolumens war der 767 Mullionen Euro schwere Kauf von MAN-Militärfahrzeugen durch die britische Armee – für ihn sei absolut nachvollziehbar, dass dieser Kauf nur im Zusammenhang mit dem Eurofighter zustande gekommen sei. Die Jetzt-Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber bezweifelt das, sie hält den Kauf für ein reines Government-to-Government-Geschäft; wenn es nicht anerkannt würde, könnte auch eine Pönale-Zahlung durch Airbus fällig werden.

Bartenstein nannte dieses Geschäft ein geradezu klassisches Beispiel für ein Gegengeschäft – und selbstverständlich sei es nützlich gewesen, dass er Kontakte nach Großbritanninen gepflegt hätte. (Conrad Seidl, 9.5.2019)