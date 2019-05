FMA-Betriebsrat sieht Vorstandsumbau kritisch

In seiner Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zeigt sich der Betriebsrat um das Vieraugenprinzip im Vorstand besorgt

Auch der Betriebsrat der FMA hat zum Gesetzesentwurf für die Bankenaufsichtsreform Stellung genommen. Die rund 175 Bankenaufseher aus der Nationalbank (OeNB) sollen ja in die FMA übersiedeln, dem Betriebsrat liege daran, Rahmenbedingungen für alle Mitarbeitenden zu schaffen, die ein gedeihliches und produktives Miteinander ermöglichen, heißt es in der Stellungnahme der Belegschaftsvertreter zum Begutachtungsentwurf.

Die Mitarbeiter der FMA und die aus der OeNB kommenden werden auch künftig unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen werken, die Notenbanker ihre (guten) Betriebsvereinbarungen quasi mitnehmen. So sieht es der Gesetzesentwurf vor. Genau das will der FMA-Betriebsrat aber geändert wissen, zugunsten der FMA: Es sei "unbedingt notwendig, dass die Betriebsvereinbarungen der OeNB gleichberechtigt auf die Mitarbeitenden der FMA Anwendung finden". Immerhin gehe es auch um den "sozialen Frieden" in der Aufsichtsbehörde.

Mehr Kompetenzen für Aufsichtsrat

Zudem fordert der Betriebsrat, dass Belegschaftsvertreter künftig auch im Aufsichtsrat der FMA vertreten sein sollen. Gemäß neuer Regelung soll das Aufsichtsgremium künftig mehr Kompetenzen haben, zum Beispiel wird der mehrjährige FMA-Finanzplan der Genehmigung des Aufsichtsgremiums bedürfen. Sollten, wie vorgesehen, keine Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat vertreten sein, würde das eine "massive und unsachliche Beschränkung" der Möglichkeiten der Belegschaftsvertretung darstellen, heißt es in der Stellungnahme. Im Generalrat, dem Aufsichtsgremium der OeNB, säßen ja zum Beispiel auch zwei Belegschaftsvertreter. Die fordern im Übrigen auch, dass das Gesetz festschreiben solle, dass die Mitglieder des Fachbeirats, der die FMA künftig beraten soll, "fachkundig" sein müssen.

Die Belegschaftsvertretung thematisiert auch den umstrittenen Umbau des FMA-Vorstands von einem Zweier- zu einem Alleinvorstand. Künftig soll ja der Alleinvorstand seine Entscheidungen mit einem "Exekutivdirektor" treffen, so soll das Vieraugenprinzip gewahrt bleiben. Genau das hinterfragt der Betriebsrat aber, sollen diese Exekutivdirektoren gemäß Gesetzesentwurf doch dem Vorstand "unmittelbar nachgeordnet" sein – was wohl darauf hinweist, dass sie weisungsgebunden sind. Der Betriebsrat regt daher an, "die hierarchische Stellung der Exekutivdirektoren derartig zu spezifizieren, dass dem Vieraugenprinzip weiterhin entsprochen werden kann". (gra, 9.5.2019)