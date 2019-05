Hirsch schwamm in Pool in Schleswig-Holstein

Besitzer vermutete Einbruch – Feuerwehr befreite Tier

Neumünster – Ein Hirsch hat mit einem nächtlichen Bad in einem Swimmingpool in Schleswig-Holstein den Besitzer des Hauses aufgeschreckt. Der 62-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag von lauten Geräuschen geweckt, wie die Polizei Neumünster mitteilte. Zuerst vermutete der Mann einen Einbruch, dann entdeckte er aber den Hirsch in seinem Schwimmbad.

Die Feuerwehr konnte das Tier schließlich aus seiner Lage befreien. Anschließend lief es über angrenzende Felder davon. Ein Jäger soll nun überprüfen, ob sich der Hirsch verletzt hat. (APA, 9.5.2019)