Studie: Pixel 3 und Android 9 sicherer als iPhones

Untersuchung von Gartner gibt Googles Betriebssystem Bestnoten – Auch Chrome OS und Samsung Knox schneiden hervorragend ab

Wenn von der Sicherheit unterschiedlicher Betriebssysteme die Rede ist, konzentriert sich die Diskussion gerne einmal ausschließlich auf ein Thema: Die Update-Frage. Die Analysten von Gartner legen hingegen einen etwas umfassenderen Ansatz an. Beurteilen sie die einzelnen Systeme in ihrem "Mobile OSs and Device Security: A Comparison of Platforms"-Bericht doch nach 30 einzelnen Kriterien – von der Netzwerksicherheit über das Sandbox-Modell bis zum Malware-Schutz. Und unter diesem Blickwinkel zeigt sich ein komplett anderes Bild.

Ranking

In der aktuellsten Ausgabe der Gartner-Sicherheitsstudie schneidet Android 9 hervorragend ab. In 26 von 30 Kategorien erhält das Betriebssystem von Google Bestnoten. Noch besser schneidet Android 9 am Pixel 3 ab, wo sich dieser Wert auf 27 steigert. Den selben Wert erreichen sonst nur noch das Android-basierte Knox 3.2 von Samsung sowie Googles zweites Betriebssystem Chrome OS.

android

Vergleiche

Überraschend ist dabei vor allem das Abschneiden von Apples iOS: Die getestet Version 12.1.3 erhält nämlich "nur" in 18 Kategorien die Klassifizierung "stark". Windows 10 liegt mit 20 Bestwerten etwas darüber, das in seiner Funktionalität beschränkte "Windows 10 in S Mode" erhöht diesen Wert auf 26. (apo, 10.5.2019)