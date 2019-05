Nibali um dritten Sieg beim Giro d'Italia

Starke Konkurrenz für den Italiener bei der 102. Ausgabe trotz Abwesenheit von Titelverteidiger Froome und Thomas – Haller und Gogl als Helfer erstmals in Italien dabei

Bologna – Der am Samstag in Bologna startende 102. Giro d'Italia erfreut sich einer ausgezeichneten Besetzung. Der Italiener Vincenzo Nibali greift mit 34 Jahren nach seinem dritten Sieg und dem fünften bei großen Rundfahrten. Gefordert wird der Team-Bahrain-Profi u.a. von Ex-Sieger Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Simon Yates und Miguel Angel Lopez. Marco Haller und Michael Gogl sind Helferrollen zugedacht.

Trotz der Abwesenheit von Titelverteidiger Chris Froome und Geraint Thomas (beide GBR), die sich im Ineos-Rennstall voll auf die Tour de France konzentrieren, und deren verletztem Teamkollegen Egan Bernal (COL), kommt fast ein Dutzend Radprofis für die Podestplätze in der Gesamtwertung infrage. Neben den genannten zählen auch Rafal Majka, Mikel Landa sowie die von den zwei österreichischen Giro-Debütanten unterstützten Ilnur Sakarin (mit Haller im Team Katjuscha) und Bauke Mollema (mit Gogl bei Trek) dazu.

Keine Spazierfahrt

Rund 3.580 Kilometer müssen die Teilnehmer in den drei Wochen bis zur Zielankunft am 2. Juni in Verona absolvieren. Zwei von insgesamt drei Einzelzeitfahren – am Anfang und am Schluss – weisen jeweils beachtliche Steigungen auf, dazwischen liegen lange Etappen und enorme Schwierigkeiten in den Bergen an den letzten acht Tagen.

Nibali ist nach dem bei der Tour de France 2018 erlittenen Wirbelbruch erneut in ausgezeichneter Form. "Ich freue mich auf das große Abenteuer. Die Konkurrenz ist groß, aber ich starte mit viel Selbstvertrauen", erklärte der Giro-Gewinner von 2013 und 2016. Er wäre der älteste Sieger, fühlt sich aber nicht zu alt für Spitzenleistungen. "Ich bin bereit für drei Wochen hartes Rennfahren."

Ex-Skispringer Roglic in Topform

Tom Dumoulin (Team Sunweb), der Sieger von 2017, hatte Froome im Vorjahr ein spannendes Duell geliefert, das der Brite um 46 Sekunden für sich entschied. Sein Landsmann Simon Yates (Mitchelton) hofft auf bessere Einteilung als im Vorjahr, als er auf den letzten zwei Bergetappen als Spitzenreiter völlig einbrach und nur 21. wurde. Im Topform kommt jedenfalls Ex-Skispringer Primoz Roglic (Jumbo) nach den Siegen bei der UAE-Rundfahrt, bei Tirreno-Adriatico und der Romandie-Tour zum Giro. Der 29-Jährige scheint bereit für den großen Coup.

Haller und Gogl haben Tour und Spanien-Rundfahrt absolviert, vor dem Giro sind beide voller Vorfreude. "In Italien ist Radfahren einfach etwas Anderes", sagte der Kärntner Haller, der die Begeisterung der Fans von kürzeren Rennen kennt. Den 28-Jährigen behindern die Nachwirkungen der vor einem Jahr im Training erlittenen Verletzungen (multiple Brüche der linken Kniescheibe, Oberschenkelbruch) noch immer im täglichen Leben. "Laufen ist Geschichte, Stiegen runtergehen und Kniebeugen gehen nicht", sagte Haller der APA.

Haller als "Bodyguard"

Doch im Rennsattel präsentierte sich er sich in seinem achten Jahr im Katjuscha-Trikot enorm stark und absolvierte eine sehr gute Klassiker-Saison mit fünf Top-20-Plätzen. "Ich bin auf einem konstant guten Level, Radfahren macht mir einfach extrem viel Spaß, betonte Haller. Im Giro wird er "Bodyguard" für den Russen Sakarin auf den Flachetappen sein. "Wir wollen mit Sak auf das Stockerl, er ist auf dem richtigen Weg." Die Unterstützung hatte bei der Vuelta 2017 Früchte getragen, da war Sakarin Dritter geworden.

Eigene Chancen auf Etappen will Haller dennoch nicht völlig abschreiben. In den Sprints sieht er sie angesichts eines guten halben Dutzends von Topfahrern wie Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Arnaud Demare und Pascal Ackermann nicht. "Ich werde kreativ sein, um die Kollegen zu ärgern."

Gogl in erster Linie Helfer

Auch der Oberösterreicher Gogl schaut erst im zweiter Linie auf eigene Top-Platzierungen. "Wir haben einen italienischen Co-Sponsor (Segafredo, Anm.), da wollen sie schon, dass wir uns in Fluchtgruppen präsentieren. Wenn ich eine Chance auf einer hügeligen Etappe bekomme, nehme ich sie wahr", sagte der 25-Jährige. Seine Hauptaufgabe wird aber die Unterstützung von Bauke Mollema sein. Dem Sechsten der Tour de France 2013 und Vierten der Vuelta 2011 fehlt nach 14 großen Rundfahrten noch ein Podestplatz. "Die Gesamtwertung ist immer etwas eine Lotterie", sprach der Wolfsegger den Sturz des Niederländers bei der Tour im Vorjahr an. "Wir sind jedenfalls gemeinsam stress-erprobt." (APA, 8.5.2019)

Etappenplan des 102. Giro d'Italia (3.579 km) vom 11. Mai bis 2. Juni:

1. Etappe: Einzelzeitfahren Bologna (8,2 km)

2. Etappe: Bologna – Fucecchio (205 km)

3. Etappe: Vinci – Orbetello (220 km)

4. Etappe: Orbetello – Frascati (235 km)

5. Etappe: Frascati – Terracina (140 km)

6. Etappe: Cassino – San Giovanni Rotondo (238 km)

7. Etappe: Vasto – L'Aquila (185 km)

8. Etappe: Tortoreto Lido – Pesaro (239 km)

9. Etappe: Einzelzeitfahren Riccione – San Marino (34,8 km)

Ruhetag

10. Etappe: Ravenna – Modena (145 km)

11. Etappe: Carpi – Novi Ligure (221 km)

12. Etappe: Cuneo – Pinerolo (158 km)

13. Etappe: Pinerolo – Ceresole Reale (196 km)

14. Etappe: Saint-Vincent – Courmayeur (131 km)

15. Etappe: Ivrea – Como (232 km)

Ruhetag

16. Etappe: Lovere – Ponte di Legno (226 km)

17. Etappe: Commezzadura – Antholz (BAK/181 km)

18. Etappe: Olang – Santa Maria di Sala (222 km)

19. Etappe: Treviso – San Martino di Castrozza (BAK/151 km)

20. Etappe: Feltre – Croce d'Aune (BAK/194 km)

21. Etappe: Einzelzeitfahren Verona (17 km)

Sieger seit 2000: 2000 Stefano Garzelli (ITA) – 2001 Gilberto Simoni (ITA) – 2002 Paolo Savoldelli (ITA) – 2003 Simoni – 2004 Damiano Cunego (ITA) – 2005 Savoldelli – 2006 Ivan Basso (ITA) – 2007 Danilo di Luca (ITA) – 2008 Alberto Contador (ESP) – 2009 Denis Mentschow (RUS) – 2010 Basso – 2011 Michele Scarponi (ITA) * – 2012 Ryder Hesjedal (CAN) – 2013 Vincenzo Nibali (ITA) – 2014 Nairo Quintana (COL) – 2015 Alberto Contador (ESP) – 2016 Nibali – 2017 Tom Dumoulin (NED) – 2018 Christopher Froome (GBR) vor Tom Dumoulin (NED/+0:46 Min.) und Miguel Angel Lopez (COL/4:57)

* ursprünglicher Sieger Alberto Contador (ESP) wegen Dopings nachträglich disqualifiziert

Rekord-Gewinner: 5 Siege: Eddy Merckx (BEL/zuletzt 1974), Fausto Coppi (ITA/1953) und Alfredo Binda (ITA/1933) 3 Siege: Bernard Hinault (FRA/1985), Felice Gimondi (ITA/1976), Fiorenzo Magni (ITA/1955), Gino Bartali (ITA/1946), Giovanni Brunero (ITA/1926)

Endstand 2018: 1. Christopher Froome (GBR) Sky 89:02:39. Std. – 2. Tom Dumoulin (NED/Sunweb) +0:46 Min. – 3. Miguel Angel Lopez (COL) 4:57 – 4. Richard Carapaz (ECU) Movistar 5:44 – 5. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain 8:03 – 6. Pello Bilbao (ESP) Astana 11:50 – 7. Patrick Konrad (AUT) Bora) 13:01 – 8. George Bennett (NZL) Lotto NL 13:17 – 9. Sam Oomen (NED) Sunweb 14:18 – 10. Davide Formolo (ITA) Bora 15:16. Weiter: 27. Felix Großschartner 1:28:47 Std. – 29. Georg Preidler (beide AUT) 1:33:24