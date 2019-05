Europäer wollen günstige Transportdienste zum Mond anbieten

Der Raketenbauer Ariane Group und ein privates deutsches Raumfahrtunternehmen wollen gemeinsam zum Mond

Berlin/Wien/Salzburg – Der Raketenbauer Ariane Group und das deutsche Unternehmen PT Scientists peilen gemeinsame unbemannte Mondmissionen an. Am Mittwoch wurde in Berlin eine Vereinbarung dazu unterzeichnet, wie es bei einer Pressekonferenz der Firmen hieß. Man strebe mit der Partnerschaft die "erste hundertprozentige europäische Lösung" für Transport-Mondflüge an.

Das Berliner Start-up, das seit Ende 2018 auch ein Tochterunternehmen in Salzburg unterhält, und die Ariane Group, ein Gemeinschaftsunternehmen des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerksherstellers Safran, arbeiten im Auftrag der europäischen Weltraumagentur (Esa) seit Jänner an Plänen für eine Landung auf dem Mond vor dem Jahr 2025. Das Ziel der nun gestarteten Kooperation sei es, Transportdienste zum Mond "kostengünstig und effizient" anzubieten und diese auch in relativ kurzen Zeitabständen durchzuführen, sagte PT-Scientists-Gründer Robert Böhme.

Oft gescheitert

Wie schwierig es ist, erfolgreich auf dem Mond zu landen, habe sich erst im April gezeigt, als etwa das erste private Mondprojekt der israelischen Organisation SpaceIL scheiterte, so der aus Österreich stammende technische Leiter von PT Scientists, Jürgen Brandner.

Entstehen soll ein europäischer Transportanbieter in Mond-Umlaufbahnen, der das Zeug zum führenden Anbieter von Lieferungen zur Mondoberfläche hat. Mögliche Kunden seien Forschungseinrichtungen, Firmen oder Privatpersonen, die Dinge auf den Mond bringen wollen.

PT Scientists werde hier mit dem autonomen Lande- und Navigationsmodul Alina seine Mondlandefähre mit ihrer Nutzlastkapazität von bis zu 300 Kilogramm einbringen. Die Ariane Group werde ihrerseits u. a. die neue europäische Trägerrakete Ariane 64 bereitstellen, mit deren Entwicklung sie von der Esa beauftragt wurde.

Rund 60 Prozent des Projekts würden von klein- und mittelständischen Unternehmen getragen, sagte Pierre Godart, Geschäftsführer der Ariane Group Deutschland. Auch die Kooperation mit PT Scientists füge sich in einen größeren "New Space"-Trend ein.

"Mission to the Moon"

Abseits der neuen Vereinbarung arbeiten Wissenschafter und Ingenieure der ursprünglich mit starkem österreichischen Anteil gegründeten Firma seit 2008 an der Idee einer privaten Mission unter dem Titel "Mission to the Moon". Deren Ziel ist es 2021 die Landeeinheit Alina mit zwei Mondfahrzeugen (Rovern) im Taurus-Littrow-Tal auf den Mond zu bringen. Diese Gegend war das Ziel der Apollo-17-Mission im Dezember 1972 und ist damit der bisher letzte Ort, an dem Menschen den Mond betreten haben. (APA, 8.5.2019)