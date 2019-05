Fuchs hängt noch ein Jahr in Leicester dran

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler verlängert in England doch noch einmal

Leicester – Eigentlich standen die Zeichen auf Abschied. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Christian Fuchs rechnete wohl selbst nicht mehr damit, noch weiter für Leicester City zu spielen. Nun gaben Fuchs und der Verein bekannt, dass sich die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert. Ursprünglich hatte der Niederösterreicher im vergangenen Sommer durchklingen lassen, nach dieser Saison zu seiner Familie in die USA gehen zu wollen.

Fuchs zeigte sich erfreut: "Ich bin überglücklich, noch ein Jahr hier zu sein. Es sind aufregende Zeiten mit unserem neuen Trainingsgelände und den talentierten, jungen Spielern, die sich aufdrängen. Der Verein und die Fans waren immer großartig zu mir, und ich bin froh, dass ich noch etwas zurückgeben kann." Mit den Foxes gelang dem 33-Jährigen 2016 der sensationelle Titelgewinn in der Premier League. Mittlerweile ist Fuchs aber vor allem Backup für den jungen Außenverteidiger Ben Childwell.

In der Vorsaison noch Stammkraft, kam Fuchs in der laufenden Meisterschaft kaum mehr zum Einsatz. Drei Spiele in der Premier League, vier im Ligacup und eines im FA-Cup stehen zu Buche. Sein einziges Tor beim 4:0 gegen Fleetwood Town wurde erst am Dienstag von Leicesters Fans zum Tor der Saison gekürt. (red, APA, 8.5.2019)