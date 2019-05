Russische Ex-Teamspieler müssen ins Straflager

Alexander Kokorin und Pawel Mamajew wegen Schlägerei in Moskauer Cafe verurteilt

Moskau – Die zwei russischen Fußball-Ex-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sind am Montag wegen Beteiligung an mehreren Schlägereien in Moskau zu eineinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Das Gericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und verhängte gegen Kokorin 18 Monate und gegen Mamajew 17 Monate Haft.

Kokorin und Mamajew hatten im Oktober vergangenen Jahres in einem Moskauer Cafe hohe Beamte des russischen Handelsministeriums angegriffen. Einer der Offiziellen wurde mit einem Stuhl attackiert. Zuvor hatten sie den Fahrer eines Fernsehmoderators auf offener Straße angegriffen. Beide Spieler stellten sich der Polizei, nachdem Videomaterial von dem Vorfall aufgetaucht war.



Der Stürmer Kokorin von Zenit St. Petersburg und der Mittelfeldspieler Mamaev vom FK Krasnodar spielten jahrelang in der russischen Nationalmannschaft, wurden aber für die WM 2018 in Russland nicht berücksichtigt.

Sie waren bereits 2016 in die Schlagzeilen geraten, weil sie nach dem EM-Aus der Sbornaja bei einer Party in Monaco für etwa 250.000 Euro Champagner bestellt hatten. (APA/Reuters, 8.5.2019)