Welche Airlines top sind und wer zu den Flops zählt

Freundliches Personal, Komfort, Pünktlichkeit, das schätzen Passagiere. Asiatische Airlines können das besonders. Geschätzt wird auch die AUA, Lauda eher nicht

Wien – Welche Airline ist die beste? Welcher Flughafen kommt bei den Passagieren besonders gut oder im Gegenteil gar nicht an? Diesen Fragen gehen unterschiedliche Rankings nach. Was Passagiere etwa an Fluglinien schätzen und worüber sie sich ärgern, wird regelmäßig in der weltgrößten Befragung der britischen Unternehmensberatung Skytrax abgefragt. Einmal jährlich werden über 300 Airlines weltweit "benotet".

Auch das Fluggastrechteportal Airhelp hat sich nun an die Bewertung gemacht – im kleineren Stil. Verglichen wurden 72 internationale Fluggesellschaften und 132 Flughäfen. Das Ergebnis kurzgefasst: Der beste Flughafen und die beste Fluggesellschaft der Welt sind katarisch.

Auch wenn Kundenbewertungen nicht unumstritten sind, was sie sehr oft zeigen: Service macht den Unterschied. Weltweit gesehen machen das nach Meinung der Befragten in unterschiedlichen Rankings asiatische Airlines am besten. Wie bei der Skytrax-Umfrage (aus dem Vorjahr) geht auch beim aktuellen Airhelp-Ranking der Spitzenplatz an eine asiatische Airline. Den Titel "Beste Fluggesellschaft des Jahres" sicherte sich Qatar Airways, wie bereits im Vorjahr. An zweiter Stelle findet sich American Airlines, an dritter Stelle Aeroméxico. Als beste europäische Airline erreichte die SAS Scandinavian Platz vier.

Freundliche Crew und Beinfreiheit

Was Passagiere an Fluglinien schätzen, ist bekannt: freundliches Personal genauso wie Beinfreiheit, Pünktlichkeit und, so es das grundsätzlich gibt, gutes Essen. Nicht zuletzt angesichts der zunehmenden Verspätungen ist auch nicht ganz unwichtig: Wie geht eine Airline mit Entschädigungszahlungen um? Auch Airhelp hat nach den Kriterien Pünktlichkeit, Servicequalität und Forderungsbearbeitung bewertet, wozu auch die Zeit gerechnet wurde, die eine Airline für die Auszahlung braucht.

Unter den zehn besten Fluggesellschaften der Welt findet sich auch die AUA auf Platz neun, Mutter Lufthansa rangiert hier nur auf Platz 24, die Schwestern Swiss auf 36 und Eurowings auf 45. Vor allem in Sachen Bearbeitung der Entschädigungen kann die AUA punkten. Aber auch in der Servicequalität ist sie mit 8,1 Punkten gar nicht weit vom Spitzenreiter Qatar Airways mit 8,5 Punkten entfernt. In Europa schafft die AUA mit dem dritten Rang sogar einen Stockerlplatz.

Lauda und Ryanair weit hinten

In den all den Punkten ist Lauda und auch die Mutter Ryanair in der weltweiten Betrachtung weit abgeschlagen. Erstere rangiert auf Platz 66, Ryanair belegt Platz 68. Dass nicht alle Billigairlines bei der Kundenbewertung so schlecht wegkommen, zeigt die ungarische Wizz. Sie schaffte es auf Platz 22. Noch schlechter ist allerdings Easyjet. Vor allem die schlechte Bewertung in Sachen Forderungsbearbeitung beschert ihr Platz 71.(rebu, 8.5.2019)