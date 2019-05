Längere Ladenöffnungszeiten: Pro und Kontra aus den Foren

Kontra von User "Christian Berger #1"

"Längere Öffnungszeiten bedeuten höhere Kosten (bei den variablen). Wenn die Geschäfte länger offen haben, so steigen die Kosten wie z. B. Personal- (sicher der größte Kostenblock), Energiekosten etc. Ob sich deswegen der Umsatz und am Ende gar der Deckungsbeitrag erhöhen, darf bezweifelt werden. Bei 08/15-Produkten muss sich der stationäre Handel den Vergleichsportalen stellen. Wer nicht oben steht, hat Pech gehabt. Und es gibt doch einige österreichische Onlinehändler, die oft ein gutes Angebot, wenn nicht gar das beste haben. Die höheren variablen Kosten müssen erst einmal verdient werden. Wie soll das passieren? Was wird die Folge sein? Die Mitarbeiter, jetzt schon arm genug, werden noch mehr ausgebeutet."