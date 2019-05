Franco-Hymne für Spaniens König in Italien

Felipe und Ex-König Juan Carlos wurden mit der Hymne aus Spaniens Diktaturzeit begrüßt

Rom/Madrid – Der spanische König Felipe VI. (51) und Ex-König Juan Carlos (81) sind in Italien aus Versehen mit einer Version der Nationalhymne aus der Franco-Zeit begrüßt worden.

Ein Orchester spielte am Dienstag bei einer Veranstaltung in der Oper von Neapel die spanische Hymne mit einem Text, der während der Diktatur von Francisco Franco zwischen 1939 und 1975 benutzt und nach Wiedereinführung der Demokratie abgeschafft wurde. Nach Francos Tod im Jahr 1975 hatte Carlos Spanien in die Demokratie geführt.

Sowohl die Operndirektorin als auch der italienische Präsident Sergio Mattarella hätten sich für den diplomatischen Fauxpas entschuldigt, erklärte ein Präsidentensprecher am Mittwoch.