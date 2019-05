Wer sind Sie im "Game of Thrones"-Universum?

Sansa, Jon, Cersei oder gar Bran? Welche "Game of Thrones"-Figur sind Sie?

Seit 2011 läuft "Game of Thrones", die Serie, an der nur die wenigsten vorbeikommen. Intrigen, Ehre, offener Krieg und schockierende Wendungen haben die Fangemeinde die letzten Jahre begleitet. Nun heißt es bald Abschied nehmen, die letzte Staffel von "Game of Thrones" geht zu Ende, Fanlieblinge sieht man in wenigen Tagen zum letzten Mal in der gewohnten Serienumgebung. Als Trostpflaster gibt es hier nun das Quiz für alle, die sich die letzten Staffeln hinweg gefragt haben, wie sie wohl selbst in dieser oder jener haarsträubenden Situation reagiert hätten und welche Figur der eigenen Persönlichkeit am nächsten kommt.

Welche "Game of Thrones"-Figur sind Sie? Finden Sie es heraus!

Und, wer sind Sie? Haben Sie mit dem Ergebnis gerechnet? Und wer ist Ihr absoluter "Game of Thrones"-Liebling? (Anya Antonius, 10.5.2019)