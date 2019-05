Die größten Aufholjagden in der Geschichte des Europacups

foto: ap/emilio morenatti

Paris Saint-Germain – Barcelona 4:0/1:6

(Achtelfinale Champions League 2016/17)

Frisch vollgepumpt mit arabischen Millionen, schickte sich Paris Saint-Germain an, Europa zu erobern. Und wurde von einem magischen FC Barcelona schmerzlich aus den Träumen gerissen. Zum ersten Mal kam eine Mannschaft in der Champions League noch weiter, nachdem sie das Hinspiel mit vier Treffern Unterschied verloren hatte. Der Brasilianer Neymar, heute in Diensten von PSG, traf zweimal für Barca. Doch zum Mann des Abends wurde ein gewisser Sergi Roberto in der Nachspielzeit um fünf nach Zwölf. Irre.