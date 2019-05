Staatspreis für Europäische Literatur an Michel Houellebecq

Zuletzt erschien von ihm der Roman "Serotonin"

Wien – Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur geht heuer an den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq. Kulturminister Gernot Blümel kommentiert, dass Houellebecques "Bücher weltweit verlegt, gelesen und immer wieder intensiv diskutiert werden. Er schreibt klar, kompromisslos und präzise über Themen, die unsere europäische Gesellschaft bewegen und wesentlich verändern: von politischem Radikalismus und Terror über Biotechnologie bis hin zum Traum vom ewigen Leben. Houellebecq ist ein Schriftsteller, der niemanden kalt lässt, ein Romancier, der uns bewegt und zur Auseinandersetzung zwingt. Herzliche Gratulation!"

Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur wird jedes Jahr an einen europäischen Autor für sein literarisches Gesamtwerk vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Verliehen wird er Ende Juli. In den vergangenen Jahren ging der preis an die Britin Zadie Smith, den Norweger Karl Ove Knausgård, den Polen Andrzej Stasiuk und den Rumänen Mircea Cartarescu.

Verstörendes Potenzial

Die Jury – bestehend aus Benedikt Föger, Walter Grond, Claudia Romeder, Daniela Strigl und Norbert Christian Wolf – begründet ihre Entscheidung damit, dass Houellebecq als "Schöpfer eines höchst eigenwilligen literarischen Werks eine der einflussreichsten Stimmen der europäischen Gegenwartsliteratur ist. Seine Texte verraten ein besonderes Sensorium für Fragen von gesellschaftlicher Sprengkraft, wobei er den Konjunkturen des Feuilletons stets vorausgeeilt ist". Gelobt werden ebenso seine provokanten Diagnosen wie drastischen Plots, krassen Überzeichnungen und der sprachliche Witz. "Die Auszeichnung gilt einem Werk, das das verstörende Potenzial von Literatur exemplarisch zeigt und weitaus komplexer ist als die medialen Debatten, die sein Autor mitangefacht hat."

Zuletzt erschien Houellebecqs von viel medialem Getöse begleiteter Roman "Serotonin". Davor löste "Unterwerfung" heftige Reaktionen aus. (red, 8.5.2019)