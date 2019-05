Holpriger Start für Magenta: Stromausfall führt zu UPC-Ausfällen

In weiten Teilen Wiens haben Kunden der ehemaligen UPC kein Internet

Kein guter Start für die neue Marke Magenta. Am Mittwoch kam es am Vormittag zu Internetausfällen in weiten Teilen Wiens. Grund dafür ist ein Stromausfall der Wiener Netze, wie die Futurezone unter Berufung auf den Konzern berichtet.

Kundenbeschwerden

Demnach sollte der Ausfall rasch behoben sein. Bei den Nutzern dürfte diese Information allerdings erst spät ankommen, denn offenbar hat der Konzern über die Support-Hotline derzeit nur eine Tonbandansage laufen. Zahlreiche Kunden beschweren sich auch auf Twitter und Facebook darüber. Der Konzern informiert über die Störung inzwischen auch auf Facebook. Dort heißt es, dass Teile des 7., 8., 14., 15., 16, 17. und 18. Bezirks betroffen sind.

Eine Sprecherin der Wiener Netze sagte der APA, dass es in der Früh zwei Versorgungsunterbrechungen gegeben hatte. Demnach waren rund 1.000 Haushalte in Teilen Neubaus und Rudolfsheim-Fünfhaus betroffen gewesen. Die erste Störung war um 8.10 behoben, die zweite um 9.15 Uhr. Beide Male war ein technisches Gebrechen die Ursache, sagte die Sprecherin.

Magenta startete erst am Dienstag. Die neue Marke führt das Angebot von T-Mobile Austria und UPC zusammen. (red, 8.5.2019)