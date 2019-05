Glatz-Kremsner legt stellvertretenden ÖVP-Vorsitz zurück

Die Casinos-Chefin will sich auf das Unternehmen konzentrieren und legt auch ihre Ausichtsratsmandate beim Flughafen und A1 zurück

Wien – Die neue Generaldirektorin der Casinos Austria, Bettina Glatz-Kremsner, hat mit 30. April ihre Funktion als stellvertretende ÖVP-Parteichefin zurückgelegt. In der am Freitag erscheinenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "trend" begründet sie diesen Schritt damit, dass sie sich ganz auf das Unternehmen konzentrieren wolle, in dem sie jetzt die Gesamtverantwortung trage.

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz "hat natürlich Verständnis für meinen Schritt gezeigt", erklärt Glatz-Kremsner. Sie war bei den Koalitionsverhandlungen 2017 zwischen ÖVP und FPÖ Chefverhandlerin für den Bereich Wirtschaft.

Glatz-Kremsner, die ihr neues Amt als Casino-Generaldirektorin am 1. Mai antrat, wird auch ihre Aufsichtsratsmandate beim Flughafen Wien sowie bei der A1 Telekom Austria zurücklegen. Das Mandat der Aufsichtsratsvorsitzenden bei der EVN sowie die Funktion der Generalrätin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) will sie beibehalten. "Solche zusätzlichen Mandate sind sehr befruchtend für meine Tätigkeit, man kann dabei recht viel lernen." (APA, 8.5.2019)