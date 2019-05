Android 10: Google übernimmt System-Updates zum Teil

Beta 3 bringt auch neue Gestensteuerung und Dark Mode – Neben Pixel-Smartphones auch für 21 Geräte anderer Hersteller

Wie sieht die langfristige Zukunft von Android aus? Kommt der Wechsel auf Fuschia und damit eine komplett neue Softwarebasis? Eine Frage, die Google im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O einmal mehr offen ließ. Zumindest gibt es aber neue Details zu zeitlich näher liegenden Updates. Unter dem Codenamen Android Q arbeitet der Softwarehersteller derzeit eifrig an der nächsten Generation seines Betriebssystems. Erste Testversionen wurden bereits in den vergangenen Monaten veröffentlicht, mit der Beta 3 gibt es nun aber noch einmal einen ganzen Schwall an Neuerungen.

Es ist eine Versionsnummer

Den Anfang macht dabei eine Ankündigung, die nicht ganz überraschend kommt, nämlich jene der offiziellen Versionsnummer. Android Q wird also offiziell als Android 10 veröffentlicht werden. Und auch etwas anderes brachte Google rasch hinter sich: Ja, es wird einen systemweiten Dark Mode in der neuen Version geben. Ganz überraschend kommt das nicht, immerhin war all dies in den ersten Betas bereits mehr oder weniger gut versteckt zu sehen. Google bietet dabei Schnittstellen für Drittentwickler an, damit diese bei Nachfrage der Nutzer ebenso auf den dunklen Stil wechseln können.

Ein großer Schwerpunkt aktueller Google-Entwicklungen ist Maschinenlernen direkt am Smartphone – und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Neu ist hier in Android 10 die Möglichkeit Videos live zu transkribieren – ganz ohne Internetverbindung. Google betont auch die sich daraus ergebenden Privacy-Vorteile, da die eigenen Daten nie ins Internet übertragen werden müssen.

Privatsphäre

Überhaupt sind Sicherheit und Privacy zwei Schwerpunkte von Android 10, wie Google betont. Die neue Version bringe 50 Features, die gezielt darauf abzielen. So werden künftig Benachrichtigungen, wenn Apps auf sensible Informationen zugreifen. Bereits seit der ersten Beta gibt es die Möglichkeit Standortdaten nur mehr dann an Apps weiterzugeben, wenn diese sich im Vordergrund befinden.

Fokus

Eine Art nächste Generation von "Digital Wellbeing" ist der "Focus Mode", der dabei helfen soll Ablenkungen zu verhindern – und ab Herbst für Geräte mit Android 9 und 10 verfügbar sein soll. Vor allem für Eltern interessant: Es lassen sich nun für einzelne Apps gezielt Zeitlimits festlegen.

Neue Gesten

Nur am Rande erwähnte man ein Feature, das eigentlich seinen großen Auftritt auf der I/O haben sollte: Die neue Gestensteuerung. Aber einige Eckdaten sind auch so schon bekannt, nämlich etwa, dass das im Vorjahr vorgestellte System fast zur Gänze verworfen wird. So wird mit der Android 10 auch der Zurückknopf gestrichen, und mit einer Geste ersetzt. Überhaupt erinnert das neue System schon rein optisch stark an Apples aktuelle Lösung mit einem länglichen Balken am unteren Bildschirmrand. Ein positiver Nebeneffekt: Die neue Gestensteuerung braucht weniger Platz als die bisherige Systemnavigaton, die Nutzer gewinnen also ein Teil des Displays für Inhalte zurück.

Systemupdate

Unter dem Namen "Project Mainline" bestätigt Google ein äußerst ambitioniertes Unterfangen zur Verbesserung der Update-Situation – oder zumindest von Teilen davon. Künftig sollen nämlich Teil des Systems zentral von Google über den Play Store aktualisiert werden – etwas worüber der STANDARD im Vorfeld bereits berichtet hatte. Zum Start konzentriert sich der Android-Hersteller dabei auf 14 Module, vom Media Framework bis zur Android Runtime (ART), die zur Ausführung von Apps eine zentrale Rolle einnimmt. Das Ganze ist dabei als ein langfristiges Projekt zu verstehen, es gilt also nur für Smartphones, die schon mit Android 10 ausgeliefert werden – wohl mit Ausnahme des Pixel 3. wo sich entsprechende Pakete schon jetzt finden. Abzuwarten gilt auch, wie das dann von den Herstellern aufgenommen wird. Von Google hieß es zunächst nur dass diese bei einzelnen Modulen die Übernahme verweigern können, was im Umkehrschluss aber auch heißt, dass sie andere solcher Komponenten künftig direkt von Google übernehmen müssen.

Beta-Programm

Wer Android Q testen will, muss zunächst einmal das richtige Smartphone besitzen: Die Beta 3 ist für sämtliche Smartphones aus Googles eigener Pixel-Reihe erhältlich sein – oder zumindest jene, die es schon bisher gab. Das Pixel 3a und 3a XL finden sich noch nicht in der Liste, dürften aber wohl bald folgen. Die Anmeldung für den Test erfolgt über die Android Beta-Seite, anschließend erhalten die Nutzer umgehend ein entsprechendes Update an ihr Smartphone geliefert. Alternativ stellt Google auch komplette Factory Images oder Full System OTAs – Systemabbilder, die ohne Datenverlust installiert werden können – zur Verfügung. Deren Einrichtung setzt aber ein gewisses technisches Grundwissen voraus.

Nicht mehr nur Pixel

Doch im Gegensatz zu den ersten beiden Testversionen beschränkt sich die Beta 3 nicht auf Googles eigene Geräte: Es soll sie nämlich für insgesamt 21 Smartphones von Drittherstellern geben – darunter welche von Nokia, Sony, Xiaomi und LG. Damit baut man das Betaprogramm im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gehörig aus.

Probleme

Generell sei darauf verwiesen, dass bei Testversionen immer auch mit kleineren oder auch größeren Bugs zu rechnen ist. Insofern sollte die Teilnahme am Betaprogramm wohl überlegt sein – vor allem wenn es um das primäre Gerät für den Alltagseinsatz geht. Zumal zwar beim Update auf die Android Q Beta alle Daten erhalten bleiben, will man bei Problemen aber auf Android 9 zurückwechseln, ist ein Zurücksetzen auf den Werkszustand unerlässlich. (Andreas Proschofsky aus Mountain View, 7.5.2019)